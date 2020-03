Hideki Kamiya veut faire Viewtiful Joe 3 et terminer cette trilogie

La semaine dernière, Hideki Kamiya Il a dit à ses fans d’envoyer un e-mail à Capcom s’ils voulaient voir des suites d’une série particulière. L’un des jeux mentionnés était Viewtiful Joe, qui a fait ses débuts dans le GameCube en 2003, et a reçu une suite l’année suivante.

Après votre entretien avec Passionné de Nintendo, Hideki a renforcé le fait que certaines décisions ne dépendaient plus de lui, mais a ajouté qu’il avait hâte de terminer les Viewtiful Joe avec un troisième et dernier versement:

“Il y a eu un Viewtiful Joe 1 et 2, mais pas un 3. Donc pour moi, personnellement, j’aimerais terminer cette trilogie avec un Viewtiful Joe 3.”

Hideki Il a également dit qu’il aimerait voir l’original Viewtiful Joe dans le Commutateur, mais encore une fois, cela dépend de Capcom:

«Personnellement, j’espère vraiment qu’il reviendra. Je ne veux pas qu’il se perde dans le temps, pour le dire ainsi. Je le demande! J’aimerais que cela se produise. »

Pour l’instant, nous devrons nous contenter de The Wonderful 101: Remastered qui arrivera à Switch, PS4 et PC en mai de cette année. Apprenez plus de détails ici.

Source: Nintendo Enthusiast

