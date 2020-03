Hideo Kojima a une théorie sur les scores d’examen de Death Stranding

Le créateur de Death Stranding Hideo Kojima a partagé ses réflexions sur les scores des critiques du jeu. Il a observé que le jeu était évalué différemment par les médias américains et européens, et il a une idée de pourquoi cela pourrait être.

Il a déclaré au New York Times Magazine que le public américain était plus habitué aux jeux de tir. Death Stranding a des pistolets et des éléments de tir, mais c’est principalement un jeu d’exploration et de traversée

“En Amérique, ils sont habitués aux tireurs, donc ils ne l’avalent pas”, a déclaré Kojima. “C’est bon; tout le monde peut évaluer ce qu’il veut.”

Kojima a ajouté qu’une partie de l’auditoire de ses jeux Metal Gear Solid résistait à la manière dont ces jeux utilisaient la furtivité, mais finalement les gens sont venus. Il a dit qu’il voulait voir ce que les gens penseraient de Death Stranding au cours des prochaines années.

“Dans trois à cinq ans, nous verrons ce que les gens vont dire”, a-t-il déclaré.

Toujours dans l’interview, Kojima a partagé qu’il aime faire des jeux vidéo parce qu’il se sent seul. “C’est pourquoi je crée ces choses en premier lieu”, a-t-il déclaré. Quand il était enfant et qu’il rentrait chez lui avant que sa famille ne soit là, il allumait les lumières et la télévision pour un sentiment de compagnie, a-t-il dit.

Kojima a également partagé que la première idée de l’échouage de la mort lui est venue il y a environ 10 ans après avoir appris le phénomène où les dauphins et les baleines s’échouent, ce qu’on appelle l’échouage de masse.

La pièce complète vaut bien une lecture, car elle offre un look unique dans l’esprit de l’un des auteurs les plus célèbres et les plus controversés du jeu. Allez le lire ici.

Death Stranding sera lancé sur PC le 2 juin et comportera une campagne de croisement unique avec Half-Life pour la version Steam. Il a également été confirmé que Death Stranding utilisera le controversé Denuvo DRM sur Steam.

Au-delà de Death Stranding, Kojima Productions a publié un teaser pour quelque chose que les fans spéculent sur Silent Hills.

