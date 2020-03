Hideo Kojima, le légendaire développeur japonais

Le nom de Hideo Kojima Il a dépassé le cadre de l’industrie du jeu vidéo, et pour cause. Kojima a été l’un des premiers développeurs à créer des jeux avec une histoire assez complexe et intéressante, sous le nom de Engrenage en métal.

En plus de son récit, Engrenage en métal aidé à définir le genre furtif dans les jeux vidéo, avec des mécanismes qui restent pertinents à ce jour. En 1998, Kojima a été établi comme l’un des concepteurs de jeux vidéo les plus acclamés grâce à Metal Gear Solid pour lui Play Station.

Après avoir travaillé dans Konami depuis près de 20 ans, Kojima a quitté l’équipe en 2015, tournant Kojima Productions dans une étude indépendante. Après avoir cherché dur, Kojima y Jeux de guérilla alliés afin que ce dernier fournisse au créateur la Moteur Decima, un moteur graphique qui aiderait à booster Échouement de la mort, le premier projet des Japonais après son départ de Konami qu’il reprendrait la participation de Norman Reedus y Guillermo del Toro après son annulation Silent Hills.

Échouement de la mort Il a fait ses débuts en 2019 comme l’un des jeux les plus uniques que nous ayons vus ces dernières années, gagnant de nombreuses distinctions de différentes personnalités de l’industrie, ainsi que d’événements établis.

Source: Atomix

