Hideo Kojima partage une mystérieuse vidéo de Death Stranding

Il semble que Hideo Kojima apporte quelque chose entre ses mains, mais quoi? Aux premières heures d’aujourd’hui, Le développeur japonais a publié une vidéo sur Death Stranding sur Twitter, promettant que “quelque chose arrivera en 2020”.

Certains pointent vers cette vidéo fait référence à un DLC qui pourrait sortir cette année. D’autres pensent que c’est une petite démonstration de ce à quoi ressemblera Death Stranding sur PC. Cependant, il semble que la proposition la plus réelle soit simplement un hommage au film de 1917, qui a reçu plusieurs Oscars il y a quelques semaines.

Dans la bande-annonce, nous voyons Sam Porter Bridges au milieu d’un champ militaire, une section du titre qui est apparue dans les remorques et fait partie du produit final. Cependant, la façon dont il est édité et la façon dont le titre du jeu apparaît, rendent la dernière théorie la plus réaliste.

Mais qu’en pensez-vous? Est-ce DLC? Un regard sur la version PC? Ou est-ce que Kojima s’est amusé pendant un moment et a décidé de partager sa création et maintenant? En parlant de Death Stranding, vous pouvez voir le premier aperçu du livre d’art de ce jeu ici. De même, un nendoroid Sam Bridges sera disponible cette année.

