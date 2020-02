Hideo Kojima recevra la bourse BAFTA

Hideo Kojima se voit décerner une bourse BAFTA grâce à sa contribution à l’industrie des jeux.

Un grand honneur – la plus haute distinction décernée par Bafta – le designer Silent Hill a reçu la bourse «en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle et exceptionnelle».

“Merci beaucoup pour cette précieuse bourse BAFTA”, a déclaré Kojima.

“Je suis très honoré et je voudrais profiter de ce moment pour réfléchir aux nombreux prédécesseurs qui m’ont précédé, car je respecte profondément leur contribution au divertissement, que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans les jeux.

“Je voudrais également remercier ceux qui m’ont soutenu au fil des ans et je poursuivrai mon engagement à créer des moyens nouveaux et innovants qui feront avancer le monde du divertissement” play “.”

La directrice générale de BAFTA, Amanda Berry, a ajouté: «Je suis ravie que nous reconnaissions la remarquable carrière de Hideo Kojima avec une bourse BAFTA, la plus haute distinction décernée par l’Académie.

“Kojima est le créateur pionnier derrière plusieurs jeux et est vénéré dans le monde entier pour son travail innovant.”

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Kojima Productions n’apparaîtrait plus au GDC en raison du coronavirus. En conséquence, les séances de Hideo Kojima et Eric Johnson ont été annulées.

En novembre 2019, Kojima Productions a déclaré qu’il examinait le développement de jeux cloud et la production de films.