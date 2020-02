Hideo Kojima sera récompensé lors des BAFTA Awards

Hideo Kojima n’est pas étrange de recevoir une sorte de reconnaissance pour son travail. Nous voyons constamment comment le développeur japonais est récompensé pour son rôle dans l’industrie, et parfois pour d’autres types d’événements. Maintenant, la British Academy of Cinematographic and Television Arts, ou BAFTA pour ses sigles en anglais, prévoit de remettre à Kojima le trophée de la bourse lors des BAFTA Game Awards le 2 avril 2020.

La bourse est la plus haute reconnaissance qu’une personne puisse recevoir des BAFTA. Reconnaissez et célébrez les contributions créatives d’un individu dans le cinéma, la télévision ou les jeux vidéo. Les membres de cette industrie qui ont remporté ce prix sont: Tim Schafer, John Carmack, Gabe Newell, Peter Molyneux, Will Wright et Shigeru Miyamoto.

En entendant la nouvelle, Kojima a déclaré:

«Merci beaucoup pour ce beau prix BAFTA. Je suis très honoré et je voudrais profiter de ce moment pour réfléchir aux nombreux prédécesseurs qui m’ont précédé, car je respecte profondément leur contribution au divertissement, que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans les jeux. Je tiens également à remercier ceux qui m’ont soutenu au fil des ans et je poursuivrai mon engagement à créer des moyens nouveaux et innovants qui dynamiseront le monde du divertissement interactif. »

Sans aucun doute, une reconnaissance bien méritée pour Kojima, surtout compte tenu de sa longue carrière dans cette industrie. Depuis plus de 30 ans, le développeur japonais a créé certaines des expériences les plus importantes et les plus influentes. Du Metal Gear original, en passant par Snatcher, Policenauts, Metal Gear Solid de PS1, à son travail le plus récent, Death Stranding.

Sur des questions connexes, en raison du coronavirus, Kojima Productions ne participera pas au GDC cette année. D’un autre côté, bien que nous ne sachions pas quelle sera la prochaine étape pour ce développeur de l’industrie, nous pourrions peut-être voir Hideo Kojima se plonger dans le monde de l’anime et du manga.

Via: BAFTA

