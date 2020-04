Hidetaka Suehiro prépare une annonce sur Deadly Premonition 2

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Les fans du travail de Hidetaka Suehiro, mieux connu sous le nom de Swery, ont reçu une grosse surprise à la fin de l’année dernière, quand il a été révélé que la créative travaillait à apporter Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sur Nintendo Switch. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été donnée et jusqu’à présent, nous n’en avons pas entendu parler davantage. C’est pourquoi cette nouvelle sera très bonne pour eux, puisque récemment le développeur a promis qu’il y aura bientôt des surprises.

Hidetaka Suehiro a utilisé son compte Twitter pour informer les fans que nous en saurons bientôt plus sur Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la suite du jeu de niche Deadly Premonition, qui arrive exclusivement sur Nintendo Switch. Selon Swery, “quelque chose se passera la semaine prochaine” concernant Deadly Premonition 2, mais malheureusement, les fans devront attendre un peu pour savoir de quoi il s’agit, car il n’a donné aucun indice à ce sujet.

Hidetaka Suehiro travaille sur 4 projets

De plus, le développeur en a profité pour informer les fans que lui et son équipe sont en bonne santé et que tout va bien en termes de travail à domicile. Dans le message, Swery a également signalé que The Good Life, le nouveau projet sur lequel il travaille également avec son équipe White Owls, se porte bien. Rappelons que l’année dernière a été retardée.

Mais la meilleure chose pour les fans de Swery est qu’ils connaîtront très bientôt quelque chose de nouveau pour les mobiles, qui fait partie des 4 projets sur lesquels il travaille: Hotel Barcelona, ​​The Good Life, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise et un titre plus. Nous t’informerons.

Que pensez-vous de l’actualité de ce titre de détective? Êtes-vous intéressé par l’un des projets de Hidetaka Suehiro? Dites-le nous dans les commentaires.

Si la suite de Deadly Premonition attire votre attention, mais que vous ne connaissez pas la série, nous vous invitons à jouer le premier épisode, qui est disponible sur les consoles de prochaine génération, mais qui est également récemment arrivé sur Nintendo Switch dans une édition qui ne peut pas être obtenue dans pas d’autre plateforme.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sortira sur Nintendo Switch courant 2020. Si vous voulez en savoir plus sur cette série, nous vous invitons à consulter cette page.

