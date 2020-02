High-Low: Overwatch League Semaine 2

La deuxième semaine de l’Overwatch League a été organisée par la Philadelphia Fusion, et elle a apporté une bobine de surbrillance Jae-hyeok “Carpe” Lee et Corey “Corey” Nigra. Les matchs du week-end nous ont montré de quoi les joueurs sont capables après la morte-saison, mais plus que cela, nous avons pu voir quelles équipes ont du potentiel et lesquelles pourraient occuper la moitié inférieure du classement. Étant donné que seules quatre équipes ont joué au cours du week-end, ce récapitulatif discutera des hauts et des bas du week-end ainsi que de la signification des performances pour la troisième semaine.

Les hauts

À partir des sommets du week-end, le Philadelphia Fusion est sorti et a organisé un spectacle pour sa ville natale le week-end dernier. Non seulement l’équipe a semblé prospérer chez elle parmi les fans, mais sur scène, leurs performances se sont rarement transformées en erreurs à part entière. Philadelphie pourrait ouvrir la voie au rachat après avoir chuté la saison dernière en partie à cause de l’incapacité de jouer au GOATS au plus haut niveau. Su-min “SADO” Kim a eu des bris d’embrayage sur Reinhardt et a évidemment mis du temps dans le héros depuis notre dernier match en septembre. L’équipe a fait un excellent travail de gestion de l’espace et de simplement se désengager d’un nano ennemi pour entrer dans le prochain combat avec plus de ressources.

Notre première propriété familiale de # OWL2020 restera un succès dans nos livres.

Merci à nos fans et @nerdstgamers d’avoir partagé leur #PhillyPower et d’avoir rendu la bataille de l’amour fraternel si géniale! pic.twitter.com/NVBKT9xi1Y

– Philadelphia Fusion (@Fusion) 18 février 2020

Elliot “ELLIVOTE” Vaneryd sur le Washington Justice est phénoménal dans la gestion des joueurs flanquants ennemis, en particulier McCree. À certains moments, Carpe a eu du mal à trouver les lignes de visibilité clés en raison de la présence d’ELLIVOTE sur lui, mais c’est Carpe, ce n’était donc pas une tâche facile. À la fin de la saison en 2019, Corey et Ethan “Stratus” Yankel ont commencé à trouver leur place et ont eu un impact significatif en peu de temps en jouant des héros de dégâts réels. La quatrième étape était leur pain et leur beurre et maintenant, ils ont décidé de poursuivre la séquence en 2019.

Les bas

Le principal sujet de discussion dans les creux de ce week-end vient des Houston Outlaws, une équipe qui semblait incapable d’adapter l’intégralité de la série. Il y a eu de nombreuses rumeurs et rapports selon lesquels des membres des Outlaws seraient atteints de la grippe, ce qui aurait entravé leur performance au cours du week-end. Cela étant dit, les Houston Outlaws ont une liste presque complète, leur donnant au moins trois à quatre options de joueurs pour chaque rôle. En théorie, les Outlaws ont des talents lourds qui pourraient les emmener loin dans la Ligue, mais actuellement, l’équipe a besoin de temps pour trouver des bases solides.

La polyvalence est la clé du succès pour la plupart des équipes de l’Overwatch League, même lorsque les chances étaient contre eux l’année dernière, les Houston Outlaws ont réussi à remporter des victoires impressionnantes. Ce week-end, ils sont restés avec un Jeffrey “blasé” Tsang et un Austin “Muma” Wilmot en échec malgré la perte de combats en équipe et sans pouvoir prendre une seule carte pendant tout le week-end. Les Houston Outlaws n’ont que trois joueurs de chars, Muma étant leur seul char principal, Alexandre “SPREE” Vanhomwegen et Tae-hong “MekO” Kim étant les off-tanks. Mek0 ne pouvait pas maintenir la pression sur Carpe de la même manière qu’ELLIVOTE et il avait l’air visiblement épuisé sur scène tandis que Sado jouait avec Muma pour les trois cartes.

Cette Floride chaude 🌞 signifie pas de blizzards sur cette carte! #LightItUp # OWL2020

📺 https://t.co/tbTGBrUfiE pic.twitter.com/QOpwZuA16z

– Overwatch League (@overwatchleague) 15 février 2020

Le Florida Mayhem est entré dans le week-end chauffé contre les Houston Outlaws, mais a échoué dimanche avec une défaite de 3-0 contre la Philadelphia Fusion. Il n’y a aucun doute sur le talent de l’équipe, en particulier chez le jeune joueur de dégâts Jun-ki “Yaki” Kim, mais il y a des membres de l’équipe qui seraient mieux réservés pour un en cas d’urgence. La performance du Mayhem contre la Fusion a été décevante, et l’équipe a cherché hors de son élément pendant la majorité de la série. Le choix de Jun-soo “Kris” Choi de jouer Brigitte contre Lucio pendant quelques-unes des cartes a laissé le Florida Mayhem à un avantage de vitesse lors de l’engagement et du désengagement avec les combats. Le Mayhem a également un problème de dumping des ultimes dans un combat en espérant que les chances seraient en leur faveur, mais c’était bien de voir Jung-woo “Sayaplayer” Ha affronter Carpe sur Widowmaker.

L’incapacité à s’adapter comme nous l’avons vu lors de la première semaine avec le London Spitfire, et maintenant avec les Houston Outlaws et le Florida Mayhem, sera un fardeau pour les équipes dotées de listes solides mais d’une communication et d’un travail d’équipe faibles.

Évaluer la concurrence

La troisième semaine donnera un aperçu le plus complet de l’évolution de la Conférence de l’Atlantique dans le classement des puissances. Le New York Excelsior contre le match de Philadelphie Fusion qui débutera la troisième semaine sera le facteur décisif de la place de la Fusion dans la Ligue. Après leur performance à domicile, Carpe et le reste de l’équipe Fusion semblent méchants, d’autant plus que Jun-ho “Fury” Kim est sur le banc et n’a pas encore joué avec la puissante équipe. Le New York Excelsior affrontera également les Houston Outlaws qui ont acquis le Mek0 hors réservoir du NYXL en décembre de l’année dernière dans l’espoir de renforcer leur gamme de réservoirs. Regarder la performance des Outlaws à Philadelphie au cours du week-end a été un creux majeur, et il y a de sérieux doutes sur la capacité de cette équipe à battre le top 10.

Le Washington Justice affrontera le London Spitfire et le Paris Eternal, deux équipes qui devraient en théorie être assez faciles à surmonter. L’équipe de Paris est très similaire à celle de Washington avec quelques héros de dégâts remarquables et une ligne de support solide pour permettre les engagements. Au cours de la troisième semaine, nous n’avons pas encore vu plus de la moitié de la Ligue s’affronter, dont la majorité sont des équipes basées en Asie avec des formations entièrement nouvelles. Il est décevant pour la ligue de ne pas encore résoudre le problème et de refuser à ces équipes une chance de montrer ce pour quoi elles ont travaillé si dur pendant la morte-saison.

Quoi qu’il en soit, les matchs débuteront le samedi 22 février à 13 h, heure normale des Rocheuses et, comme d’habitude, peuvent être visionnés sur la chaîne Youtube de l’Overwatch League ici.