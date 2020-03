Hipster Archvile de Doom Eternal est l’un des skins de démon les plus bizarres que vous pouvez débloquer

Par Sherif Saed,

Mardi 17 mars 2020 09:37 GMT

Id Software voulait que les skins de Doom Eternal ressemblent à des jouets à collectionner.

Comme indiqué précédemment, Doom Eternal adopte le système de progression de style saisonnier grâce à un Battle Pass gratuit. Les niveaux sont débloqués en jouant à la campagne principale ainsi qu’en multijoueur en mode bataille.

Au cours d’une saison, vous pourrez débloquer des skins d’armes, des skins pour le Doom Slayer (comme le skin de licorne), ainsi que les différents démons que vous rencontrerez dans Doom Eternal. Une telle peau pour l’ennemi classique, Archvile, les transforme en hipster. Le bien nommé Hipster Archvile est l’un des objets de la collection principale du jeu.

Les différents skins pour le Slayer et les démons sont emballés comme des jouets parce que je voulais que le joueur se sente comme un enfant le matin de Noël ouvrant ses cadeaux. Master Collection est le niveau le plus élevé, où se trouvent les peaux les plus opulentes.

Pour le Slayer, puisque toutes les cinématiques sont rendues en temps réel, vous pouvez voir vos choix dans chaque cinématique, sans parler à la première personne pendant que vous jouez.

La vidéo a également révélé un mécanisme soigné qui permet aux joueurs de gagner de l’XP passivement en ajoutant d’autres joueurs qu’ils ont récemment rencontrés en tant que «boosters» à leur progression. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessus.

Doom Eternal sera lancé ce vendredi 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Découvrez exactement quand vous pouvez pré-charger et jouer, ainsi que les spécifications PC mises à jour sur le lien.

