Histoire des jeux vidéo – Partie 5

Après avoir connu de nombreuses vicissitudes au cours des 50 années qui se sont écoulées depuis sa création, l’industrie du jeu vidéo a réussi à s’imposer comme un nouveau moyen de divertissement qui, au début de la première décennie du millénaire, s’est avéré de plus en plus rentable. Les progrès technologiques nous ont permis de mettre en œuvre des améliorations dans tous les aspects de notre façon de jouer et dans les nouvelles générations, les nouvelles normes qui sont encore valables aujourd’hui ont été définies.

Si vous n’avez pas lu les parties précédentes, nous vous invitons à le faire.

En 2005, la Xbox ferait sa deuxième itération dans l’industrie des consoles et inaugurait la septième génération (2005-2012) avec la Xbox 360; Un an plus tard, les consoles Sony et Nintendo la rejoindraient, presque à égalité. Les débuts de la PlayStation 3 introduiraient un nouveau support de stockage (deuxième fois pour Sony, après le DVD): le format optique Blu-ray. Dans cette génération, les consoles ont atteint une résolution HD (la grande majorité des titres en 720p, redimensionnés et certains en 1080p natif). De plus, la différence entre les consoles Sony et Microsoft a commencé à se raccourcir et l’environnement de développement du PC et des consoles est de plus en plus assimilé.

La Wii, d’autre part, a choisi de ne pas se concentrer sur la puissance graphique (résolution maximale de 480p) ou les capacités de stockage (elle avait une mémoire flash interne, tandis que les concurrents avaient un disque dur interne) et a opté pour un marché très différent, et avec l’aide de commandes de mouvement par capteur infrarouge et les logiciels qui les ont pris en charge en ont fait un succès sur le marché occasionnel, ce qui a encouragé la PlayStation 3 et la Xbox 360 à expérimenter la commande de mouvement grâce au PlayStation Move et Kinect, respectivement. Malgré ses spécifications techniques inférieures – et en même temps grâce à elles et à sa concentration – Nintendo a mené la génération avec environ 101 millions de consoles vendues à la fin, suivi par une courte distance de la PlayStation 3, légèrement devant la Xbox 360 par rare millions d’unités

Principaux systèmes de la septième génération de consoles (Images: Evan-Amos)

Au cours de cette décennie, l’utilisation de Steam a également été popularisée, une plate-forme créée par Valve, officiellement lancée en 2003 et qui a depuis gagné l’acceptation des joueurs PC, qui donne accès à une boutique en ligne et fournit des mises à jour automatiques pour jeux. L’utilisateur peut ainsi créer une bibliothèque de programmes et les télécharger sur son ordinateur, en plus d’utiliser d’autres fonctionnalités en ligne, comme le jumelage, le chat vocal et des communautés spécifiques autour des jeux vidéo.

De nombreuses fonctionnalités standardisées dans cette génération étaient des trophées et des réalisations, des jeux en ligne, la communication lors de jeux sur Internet, des listes d’amis, des téléchargements de jeux vidéo numériques, des mises à jour de systèmes et de jeux, du contenu téléchargeable (DLC) et passes de saison, et, en général, la transition des jeux vidéo aux services, côté logiciel; pour le matériel, l’un des principaux était le schéma de contrôle habituel, conservé jusqu’à présent par ses successeurs avec des modifications mineures.

L’aube du contrôle sous forme de commande date de 1962, lorsque des contrôles amovibles ont été ajoutés à l’ordinateur PDP-1, conçu pour 2 personnes pour jouer à Spacewar! d’une manière confortable, un fait qui a positionné ces contrôles rudimentaires comme les premiers contrôles pour les jeux vidéo.

Les commandes PDP-1 ont permis à 2 personnes de jouer simultanément (Image: Computer History Museum)

Alors que presque tous les jeux d’arcade utilisaient un panneau avec une combinaison de joystick avec des boutons – presque de la même manière que les consoles Atari 2600, 5200 et 7800, ColecoVision, Magnavox Odyssey² -, certains l’ont fait avec des roues ou des boutons, comme Pong, Magnavox Odyssey ou Color TV-Game. Il y avait aussi ceux qui l’ont fait avec des périphériques spéciaux qui soumettent le matériel entièrement au jeu spécifique, comme le volant dans la course et les trackballs dans les arcades tels que Centipede et SegaSonic the Hedgehog.

Certaines arcades et consoles comprenaient une variété d’accessoires pour contrôler le jeu (Images: Evan Amos, Video Games New York)

Les indications du pavé directionnel peuvent être identifiées dans la commande Intellivision, qui était un pavé circulaire qui, lorsqu’il était pressé, permettait un mouvement dans 16 directions; une forme plus définie de la traverse est apparue dans le jeu mobile Cosmic Hunter (1981), de la ligne Microvision, par Milton Bradley, mais celui qui a affirmé et breveté c’était Nintendo lorsque le composant était présent dans le jeu portable à thème de Donkey Kong de la série Game & Watch, car il s’agissait d’une ressource de contrôle plus compacte adaptée aux livraisons mobiles. Mais bientôt, la fonctionnalité a été préférée au joystick conventionnel après que le premier ait été implémenté dans la commande NES, qui a également normalisé la partition de contrôle, réservant la partie gauche pour le contrôle avec la traverse et la droite pour les boutons. Par la suite, la SNES a rendu la distribution des 4 boutons en forme de losange presque standard, tout en ajoutant 2 boutons supérieurs (pare-chocs).

Evolution de la traverse directionnelle (Images: MobyGames, Evan-Amos)

Il y avait des clés analogiques sur le marché, dont les précédents datent d’un étrange contrôle autorisé pour SEGA Genesis en 1989 (le XE-1AP), mais une implémentation moins mystérieuse des leviers de pouce dans les contrôles était celle de la télécommande SEGA 3D Saturne, qui a permis de passer d’un mode analogique à un mode numérique. Cependant, celui qui a popularisé cela était la commande de la Nintendo 64, sortie 1 mois après la SEGA. La PlayStation n’était pas loin derrière et dans la première révision du PlayStation Controller – contrôle d’origine de la console, 1994 – a ajouté 2 leviers analogiques (Dual Analog Controller, 1997) et a fait de ce schéma une référence en ajoutant le pavé directionnel. La Xbox (2001) a également contribué et rendu presque normal le placement des déclencheurs à l’arrière du contrôle et a également élaboré avec la Xbox 360 (2005) encore plus d’ergonomie qui recherchait le contrôle du GameCube (2001).

Le retour haptique sous forme de vibration était une caractéristique qui a été vue pour la première fois dans le jeu de course de moto d’arcade Fonz (1976), de SEGA, dans lequel la barre d’armoire, qui simulait celle de la voiture elle-même, est entrée en collision avec d’autres véhicules, il vibrait, tout comme la roue de la spacieuse armoire d’arcade du titre de course Tatsumi, TX-1 (1983). La fonction immersive a été ajoutée aux commandes des consoles de salon de la cinquième génération; sur la Nintendo 64 avec le Rumble Pak (1997) et sur la PlayStation avec le DualShock (1997, qui serait la deuxième révision de son contrôle d’origine, qui n’avait ni leviers analogiques ni vibration).

Evolution du levier

Téléphones portables

Le nouveau millénaire a également été marqué par les efforts des compagnies de téléphone pour apporter des jeux vidéo aux appareils de téléphonie mobile. Au cours de la première décennie du siècle, les jeux ont naturellement évolué des adaptations classiques de Snake et Tetris à celles du premier Prince of Persia, puis à des jeux plus dynamiques et visuels préinstallés sur les téléphones portables. Mais la révolution du genre mobile s’est produite lorsque les écrans ont augmenté de taille et que la capacité technologique s’est développée; plus précisément, avec l’arrivée, en 2008, du premier iPhone et de sa boutique d’applications App Store, qui ont fourni des orientations pour le développement de l’ensemble du marché mobile.

Les jeux de sociétés tierces ont rejoint la gamme de titres disponibles sur la plate-forme, à laquelle d’autres de profil inférieur ont été ajoutés, ce qui a encouragé le développement indépendant et l’émergence de jeux qui ont ensuite gagné en prestige et sont devenus des franchises. De plus, les capacités de l’écran tactile ont permis aux boutons de disparaître et à un plus grand panneau de contrôle en place. Cela a également joué en faveur des jeux mobiles, car cela signifiait un meilleur contrôle dans les environnements 3D, repoussant les limitations qui étaient auparavant préjudiciables aux touches du téléphone portable.

L’évolution des téléphones portables en un peu moins de 30 ans est surprenante

Logiquement, étant ces appareils quotidiens et presque omniprésents, c’était un marché destiné à vaincre tôt ou tard les ventes de consoles maison. La part actuelle des bénéfices annuels de l’industrie du jeu vidéo favorise le marché mobile, et la tendance ne semble pas changer de cap dans un avenir immédiat, ce qui en fait l’option la plus importante dans le domaine du jeu dans les systèmes portables, débloquant la jusque-là éternelles reines: consoles portables.

Consoles portables

La première piste à jouer n’importe où a été faite par Mattel avec sa course automobile (1976), qui a utilisé un écran LED pour visualiser la voiture qui devrait aller de bas en haut sans se cogner dans des voitures qui allaient dans la direction opposée. En 1979, Milton Bradley a présenté la gamme Microvision, une série de jeux portables à thème utilisant des écrans LCD et fonctionnant avec des cartouches interchangeables. Nintendo a expérimenté sur le marché des jeux portables avec la gamme Game & Watch, lancée en 1980. Mais ce n’est qu’en 1989 que le boom des consoles portables commencera, avec la naissance du Game Boy, engendré par les caractéristiques du Game & Watch et du NDA Quelques mois plus tard, l’Atari Lynx, le premier portable avec écran couleur et rétro-éclairage, est lancé, suivi de TurboExpress (1990), version portable du TurboGrafx-16, et de l’ordinateur portable SEGA basé sur le Master System: Game Gear (1990).

Les 3 derniers, bien que plus puissants que le Game Boy, ne correspondaient pas à leurs ventes (alimentés par Tetris et un large catalogue de titres, comme le Pokémon attrayant), et le seul qui pouvait y faire face était SEGA avec le Game Gear , qui a donné lieu à la poursuite de la ligne portable et a lancé en 1995 la Genesis Nomad, la variante portable de SEGA Genesis. En 1997, le monochromatique Game.com est apparu, une proposition pour un ordinateur portable Tiger Electronics, qui avait une connexion Internet et un écran tactile, mais a subi le même sort et n’a pas satisfait les ventes, ce qui a entraîné son arrêt en 2000. Adaptations de Des jeux en cours pour ce système, tels que Metal Gear Solid et Castlevania: Symphony of the Night, ont été annulés.

Evolution des consoles portables (Images: Gametraders, Evan-Amos)

Le paysage qui a suivi a peu changé: malgré les quelques améliorations de la gamme Game Boy, la console est toujours restée au sommet. Le Neo Geo Pocket (1998) et sa version couleur (1999) semblaient prometteurs, mais certains facteurs, tels que le manque de support tiers, ont entraîné leur arrêt en 2000. Après quelques années avec la variante Game Boy Color (1998) ), viennent les critiques Game Boy Advance (2001) et Game Boy Advance SP (2003), qui ne font que marquer l’héritage de la série. Plusieurs itérations de changements mineurs sont également apparues, mais ne sont pas allées au-delà de modifications non substantielles. C’est en 2004 que la Nintendo DS a été lancée, qui utilisait la technologie tactile via un écran tactile résistif, une caractéristique que la ligne portable avait conservée depuis: les écrans de cette classe étaient ceux des derniers modèles de la famille Nintendo DS et même la gamme 3DS, mais avec la dernière console portable de la société, la Nintendo Switch, des écrans capacitifs ont été utilisés.

Étant PlayStation le seul concurrent qui pouvait rivaliser avec Nintendo, plus tard en 2004, la PlayStation Portable (PSP) a été lancée, qui était une console avec des fonctionnalités qui dépassaient plusieurs de ses rivales contemporaines: écran OLED, haute qualité graphique, jeu à distance, un traitement puissant, des avantages brevetés dans les ventes finales, qui étaient compétitifs avec ceux de la Nintendo DS, mais que malheureusement la PlayStation Vita (2011), son successeur, n’a pas pu reproduire; laissant pour l’instant le terrain des consoles portables presque entièrement dominées par la Nintendo 3DS (2011), dont la principale caractéristique est la 3D stéréoscopique, et la Nintendo Switch hybride (2017).

Alors que les téléphones portables gagnent du terrain, les consoles de huitième génération (2012-2020) sont arrivées, avec le lancement de la Wii U; Xbox One et PlayStation 4 ont appuyé près d’un an plus tard. La résolution sur les 2 puissantes consoles a atteint 4K (3840 × 2160 pixels), avec certains jeux natifs et d’autres rendus en damier. Comme ces 2 systèmes n’ont pas beaucoup différencié, le catalogue d’exclusivités était le seul qui justifiait le choix de l’un et non de l’autre, c’est pourquoi la PlayStation 4 a décollé de la Xbox One, qui ne pouvait pas surmonter la compatibilité descendante, des services tels que Xbox Game Pass et Xbox Play Anywhere à l’offre pâle initiale d’exclusivités. Indépendamment d’être la première, Nintendo a donné la Wii U comme un cas perdu au milieu de la génération et a forcé les débuts de la Nintendo Switch, sa console hybride, qui en seulement 1 an s’est mieux développée que la Wii U tout au long de son cycle, grâce à support flashy exclusif, tiers et indépendants, une stratégie marketing moins confuse et, en général, une proposition plus attractive.

Principaux systèmes de la huitième génération de consoles (Images: Evan-Amos)

Aujourd’hui, un peu plus de 70 ans après les premiers efforts pour inventer les jeux vidéo et près de 50 pour démarrer officiellement les générations de consoles, nous sommes à la veille du début du neuvième, qui entrerait en vigueur avec le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox X Series en 2020 et promet d’être plus en désaccord. La prochaine fermeture de la génération et de la décennie fut une raison suffisante pour revoir les annales du divertissement électronique. L’exercice n’est peut-être pas aussi excitant ou aussi attrayant que la pratique du jeu, mais c’est une motivation presque constante pour nous, ceux qui aiment les jeux vidéo, un examen de l’histoire de cette industrie et découvrent ou se souviennent des nombreuses vicissitudes qui ont façonné le divertissement. Comme nous sommes passionnés.

.