Histoires de voyage Wanderlust en route pour le mois prochain

Forever Entertainment a annoncé que la littérature de voyage interactive Wanderlust Travel Stories arrive sur Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé en février 2020 sur le Nintendo eShop. Aucun mot sur les prix pour le moment.

Bande-annonce et détails:

Dans un bar, sur l’île la plus éloignée du monde, un groupe d’étrangers partage leurs histoires. Mettez-vous à leur place et vivez le voyage sous différents angles. Cette collection de romans jouables s’inspire d’événements et de lieux réels, mais le déroulement de chaque voyage dépend de vos choix.

Un pont entre la littérature et le jeu

Wanderlust Travel Stories est un livre que vous façonnez. Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, c’est pour vous et si vous pouvez lire ceci, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Une anthologie de récits de voyage

Quatre histoires longues et cinq courtes, chacune écrite par sa propre équipe d’auteurs. Chaque voyage offre un style de jeu unique pendant que vous vivez le voyage à travers les yeux d’individus distincts. Comme un étudiant idéaliste, un journaliste blasé ou un homme qui est tout simplement un horrible planificateur.

Authentique, fondé et bien documenté

Inspiré d’histoires vraies et situé dans des lieux réels. Voyagez vers les mystérieuses statues de Rapa Nui, les rues animées de Bangkok, les étendues immaculées de l’Antarctique, les prairies du Serengeti, etc. Plongez dans des récits créés par des voyageurs passionnés et des reporters expérimentés, découvrez le monde qu’ils ont vu tout au long de leurs voyages.

Emotion perception des couleurs

Vos choix façonnent l’humeur des personnages. Cela, à son tour, change votre façon de voir le monde. Toutes les émotions sont valables: le bonheur ou l’enthousiasme ne sont pas tout, se sentir triste ou fatigué est parfaitement naturel.

Minimalisme

Une esthétique de bon goût, une photographie sur mesure et des paysages sonores immersifs donnent le ton. Juste assez pour remuer vos propres souvenirs ou nourrir l’imagination.

Présentation du jeu lent

Comme un après-midi paisible avec une tasse de thé et un roman, c’est une expérience lente et méditative. Vous n’avez pas à vous précipiter ou à vous battre, vous pouvez profiter de chaque instant à votre rythme. Si c’est ce que vous cherchez, consultez notre manifeste du jeu lent.

Des créateurs de The Witcher, Dying Light et Hitman

Nous naviguons dans des eaux inconnues avec ce documentaire de voyage jouable expérimental. Nous serions ravis que vous nous rejoigniez dans le voyage.

