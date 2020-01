Histoires d’horreur de l’intérieur

Les travailleurs de Mechanical Turk, la plate-forme de microtâche à la demande d’Amazon, disent avoir rencontré des corps mutilés, des vidéos graphiques de chirurgies bâclées et ce qui semblait être de la pornographie juvénile. Ils disent qu’on leur a demandé de transcrire les numéros de sécurité sociale et d’autres données personnelles. Parfois, leurs patrons temporaires, «demandeurs» dans le jargon d’Amazon, demanderaient à leurs employés anonymisés d’envoyer leurs sous-vêtements, de prendre des photos de leurs pieds ou de dessiner des photos de leurs parties génitales. Ils disent qu’ils ont été payés pour raconter des cas traumatisants dans leur vie – un diagnostic de cancer, une dépression grave ou la mort d’un être cher – souvent pour moins d’un dollar.

Ce sont quelques-unes des 1 100 réponses à deux sondages que Gizmodo a récemment posés aux travailleurs de concert sur Mechanical Turk pour leur demander leurs expériences d’utilisation de la plate-forme. Contrairement aux tribulations des employés d’entrepôt d’Amazon, qui ont été bien documentées, les expériences des employés de concert sur Mechanical Turk sont beaucoup moins visibles. Raconter les histoires de cette main-d’œuvre disparate et pratiquement anonyme peut être difficile, c’est pourquoi Gizmodo s’est tourné vers la plate-forme elle-même.

“Quelqu’un m’a payé environ 50 cents pour se souvenir du souvenir le plus douloureux de ma vie, ça m’a foutu toute la journée.”

La première enquête, réalisée sur Mechanical Turk en décembre, a demandé aux travailleurs (alias Turkers) spécifiquement leurs expériences les plus étranges et les pires sur la plate-forme. La deuxième enquête, que nous avons menée début janvier, a interrogé de manière plus générale leur expérience de travail sur Mechanical Turk, positive et / ou négative. Au total, Gizmodo a dépensé un peu plus de 500 $ pour la paire d’enquêtes.

Nous avons fourni nos coordonnées dans nos sondages afin que tout Turker puisse nous contacter en dehors de la plateforme, mais aucun ne l’a fait. Et les conditions de service de Mechanical Turk nous interdisaient naturellement de demander leurs informations personnelles. À ce titre, il nous a été impossible de donner suite aux réclamations individuelles. Cependant, les nombreux points communs entre les histoires et l’étendue des expériences brossent un tableau rare, quoique incomplet, de la vie dans cet écosystème de travail en ligne à bas salaires.

À la base, Mechanical Turk (souvent appelé MTurk) est un marché pour les «micro-tâches» fastidieuses que les ordinateurs ont du mal à accomplir, comme l’étiquetage des images ou la formation de l’intelligence artificielle utilisée pour modérer le contenu en ligne. Parce que la plate-forme donne accès à un grand nombre de travailleurs à faible coût, Mechanical Turk fait souvent appel à des universitaires et à des organisations de recherche à but non lucratif opérant avec un budget limité ou à de grandes entreprises technologiques qui se tournent vers la plate-forme pour former leurs outils de modération.

La prémisse est simple: un demandeur poste une tâche, connue sous le nom de HIT (Human Intelligence Task), sur MTurk et fixe un prix pouvant aller jusqu’à un cent par micro-tâche. Les travailleurs peuvent alors choisir d’effectuer les tâches qui, selon eux, valent leur temps et leur travail. Les travailleurs et les demandeurs sont techniquement des clients d’Amazon, qui supprime chaque emploi publié sur la plate-forme.

Les réponses aux enquêtes de Gizmodo brossent un tableau très contrasté de la réalité de la vie dans l’économie des concerts. D’une part, les Turcs décrivent une plate-forme sur laquelle les travailleurs semblent n’avoir aucun recours pour le sous-paiement, les erreurs techniques ou les abus généraux de la part de patrons temporaires, ce qu’ils disent qu’Amazon ignore fréquemment. Cependant, un grand nombre de travailleurs se sont dits reconnaissants du travail et de la flexibilité que Mechanical Turk leur offre dans une économie précaire.

Selon le service d’analyse Web Similar Web, le portail des travailleurs de Mechanical Turk a accueilli 536 832 visiteurs uniques en décembre, ce qui donne un aperçu du nombre de personnes susceptibles de trouver du travail sur la plate-forme. Et comme vous pouvez l’imaginer, ces personnes se tournent vers Mechanical Turk pour diverses raisons, selon nos enquêtes. Bien que la grande majorité des répondants n’ait pas expliqué pourquoi ils ont commencé à utiliser la plate-forme, 10% ont mentionné qu’ils utilisent Mechanical Turk pour compléter leurs revenus d’un autre emploi à temps plein ou à temps partiel. Cinq pour cent ont mentionné qu’ils avaient commencé avec Mechanical Turk après avoir été licenciés d’un autre emploi. Et quatre pour cent ont déclaré avoir un problème de santé qui les empêche de travailler à plein temps.

«J’adore travailler sur mturk …», a écrit un répondant, «… je suis handicapé, donc mturk m’a redonné confiance en moi, et je n’ai plus à dépendre de ma fille pour chaque petite chose maintenant, j’ai pu pour obtenir des cadeaux de Noël pour mes petits-enfants. »Un autre travailleur a déclaré:« Je ne peux pas occuper un emploi traditionnel en raison de ma santé, mais en raison de circonstances atténuantes, je ne suis pas admissible à une invalidité. Donc, quand j’ai découvert Mechanical Turk, c’était une aubaine. Mechanical Turk me permet de travailler dans mes limites, ce qui m’aide vraiment à regagner ma confiance. Je sais que je ne fais pas un salaire décent en faisant ça, mais ça va. C’est bien mieux que rien. “

Pour ceux qui cherchent à récupérer un peu d’argent, la plate-forme semble largement être un succès. «Dans l’ensemble, mon expérience a été plutôt positive», a déclaré un répondant. “Je travaille à plein temps en tant qu’enseignant, donc je fais des sondages pour de l’argent supplémentaire, mais cela ne me fera pas ou ne me cassera pas. Je suis technophile et pas désespéré, donc je ne fais pas de travail par lots pour quelques centimes. »Un autre répondant, qui a décrit leur expérience MTurk comme« principalement positive », a déclaré qu’ils considéraient le travail comme un concert parallèle qui« paie pour ma nourriture , l’essence et l’argent de poche chaque semaine, ce qui me permet d’économiser plus d’argent de mon travail régulier à temps plein. »

Dans une enquête, 38% des répondants se sont montrés extrêmement positifs à propos de la plateforme. «J’adore Amazon Mechanical Turk. Je travaille sur Mturk depuis environ 5 ans maintenant », a écrit un répondant. «Mon expérience positive consiste à me rendre au travail à domicile en pyjama et à terminer les HITS quand je le veux. Je suis en mesure de gagner un revenu décent en une semaine maintenant que lorsque j’ai commencé. “

Cependant, de nombreux Turcs qui ont dit compter sur la plate-forme pour un travail à temps plein ont exprimé un sentiment de désespoir et de démoralisation, et le sous-paiement était une plainte courante parmi les répondants à notre enquête. «Je suis handicapé et j’ai du mal à trouver ou à conserver un autre emploi, donc, pour la plupart, c’est tout ce dont j’ai besoin pour survivre, et ce n’est pas suffisant», a déclaré un répondant. Ils ont ajouté que, pendant les vacances, ils se sentaient «chanceux d’avoir 5 $ par jour» et devaient «s’appuyer lourdement sur des amis pour payer le loyer». Ils ont qualifié la plateforme d ‘«exploitante» en disant que «des plateformes comme celle-ci, elles existent pour se tordre les gens qui n’ont pas d’autre recours… C’est déprimant, et il est difficile de sentir que ça vaut la peine de se lever le matin. »

“Je n’ai plus à dépendre de ma fille pour chaque petite chose maintenant, j’ai pu obtenir les cadeaux de Noël de mes petits-enfants.”

Pire qu’un sous-paiement n’est aucun paiement. Des centaines de répondants ont signalé au moins un cas de non-rémunération de leur travail. Sur la base des réponses à nos enquêtes, cela se produit généralement de trois manières: refus injustes, négligence ou problèmes techniques.

Des rejets injustes, signalés par 14% des répondants, se produisent lorsque le demandeur rejette le travail d’un travailleur sans motif. Lorsqu’un HIT est complété par un Turker, un demandeur a la possibilité d’approuver ou de rejeter ce que le travailleur a soumis; comme l’indique succinctement la documentation de Mechanical Turk, «lorsque vous approuvez une mission, le travailleur est payé; lorsque vous rejetez une affectation, le travailleur n’est pas payé. »Parce qu’un demandeur peut« approuver les résultats individuellement ou en une seule fois », comme l’explique Amazon, les Turcs disent qu’il est possible pour les demandeurs de rejeter un travail une fois qu’il est presque terminé et de payer les travailleurs rien tout en ayant toujours accès aux données du travail partiellement terminé. Amazon, quant à lui, est payé une fois le travail mis en ligne sur la plate-forme.

Plusieurs répondants ont mentionné avoir terminé des centaines de HIT pour un demandeur, investissant des heures de leur temps, seulement pour que le demandeur rejette en masse tout leur travail. «Les travailleurs n’ont pas le droit de faire appel des refus et les demandeurs peuvent rejeter ce qu’ils veulent», a déclaré un répondant. «Cela a affecté négativement mon taux d’approbation, et obtenir du travail sur cette plate-forme dépend d’un taux d’approbation élevé.» Après qu’un travailleur eut 200 de ses HITS rejetés sans aucune raison, ils ont dit: «Cela a rempli ma cote d’approbation. … Il est inexcusable de blesser des travailleurs comme ça. »

Parfois, les travailleurs ont dit qu’ils ne sont pas payés en raison de la négligence du demandeur. Étant donné que de nombreux chercheurs universitaires préfèrent exécuter des enquêtes à l’aide de plates-formes telles que Qualtrics ou Survey Monkey, Amazon prend en charge les HIT se connectant à des sites Web externes. Cependant, pour que les répondants soient payés, la plate-forme doit être en mesure de faire correspondre les réponses au sondage sur des sites externes aux travailleurs de MTurk, ce qui leur permet d’obtenir un crédit pour avoir terminé le travail. Ceci est généralement accompli en fournissant au travailleur un code de fin d’enquête qu’il peut entrer dans Mechanical Turk une fois l’enquête terminée.

Le fait est que 20 pour cent des répondants ont signalé des incidents où, après avoir passé des heures sur les enquêtes, ils n’étaient pas payés en raison du fait qu’aucun code n’était fourni à la fin de l’enquête. Comme un répondant nous l’a dit: «Plus l’enquête est longue, pire c’est. ils obtiennent également toutes les informations qu’ils voulaient sans payer et je perds mon temps et me font voler mon travail. Amazon ne devrait pas laisser cela nous arriver. »

De nombreux travailleurs affirment que les rejets massifs et ce type de négligence des demandeurs sont des types d’escroqueries qui permettent aux demandeurs de tirer parti des données gratuites sans même payer au travailleur le salaire potentiellement maigre qu’ils avaient initialement offert. Amazon pourrait combler la faille qui permet aux escroqueries non liées au paiement de fonctionner simplement en ne permettant pas au travail rejeté d’être utilisé par le demandeur. Mais jusqu’à présent, au moins, il a laissé l’échappatoire grande ouverte.

“Ce sont les vies des gens et c’est dommage pour une entreprise si rentable de nous traiter comme ça”, a déclaré un Turker en réponse à l’une de nos enquêtes.

Amazon n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Gizmodo.

Les Turcs peuvent «signaler un HIT» lorsqu’ils pensent qu’un demandeur a violé les règles. Mais les travailleurs ont affirmé à plusieurs reprises qu’Amazon est souvent lente et peu disposée à répondre quand ils se plaignent d’être trompés sur leur salaire. “La chose que je déteste le plus de cette plate-forme, c’est de loin qu’Amazon est complètement à l’écart du mauvais comportement des demandeurs”, a déclaré un répondant. “Il n’y a aucune responsabilité sur la plate-forme elle-même, Amazon est heureux de prendre [its] tranche de tarte et rester les mains libres lorsque les demandeurs escroquent des travailleurs honnêtes ici. “Un autre répondant a déclaré que” je n’ai aucun moyen d’obtenir de l’aide d’Amazon, ils ne se soucient pas et le demandeur a toujours raison. Ceci est ma seule source de revenus et je [am] terrifié chaque jour. Je ne fais pas assez pour vivre »

Même lorsque la plate-forme fonctionne comme annoncé, selon les répondants, les travailleurs sont souvent soumis à une variété d’horreurs, probablement en raison du fait qu’ils sont souvent chargés de former l’intelligence artificielle utilisée pour modérer le contenu offensant. Dans notre deuxième enquête, 11% des personnes interrogées ont déclaré que leur pire expérience sur la plate-forme impliquait d’avoir vu une image ou une vidéo extrêmement graphique. Par exemple, deux personnes interrogées ont affirmé avoir vu des images de décapitations, 10 personnes interrogées ont déclaré avoir été témoins de maltraitance animale, 22 ont déclaré avoir été témoins d’images d’accidents de voiture grotesques et neuf ont affirmé avoir vu de la pornographie juvénile. “La pire chose que j’ai vue sur Mechanical Turk, c’est probablement que les gens évaluent les vidéos de chirurgie médicale pour un salaire inférieur au minimum”, a déclaré un répondant.

«J’ai dû regarder les visages de gens qui se sont abattus en essayant de se suicider, et ils ont survécu. Ils étaient méconnaissables comme même humains. … Je n’oublierai jamais ces visages. Cela a été horrible et m’a rendu malade », a déclaré un autre répondant. «J’ai également eu HITS avec des images de ce qui ressemblait à de la pornographie juvénile, j’espère que les enfants étaient majeurs. Je n’ai aucune idée.”

La politique d’utilisation acceptable de Mechanical Turk, bien sûr, interdit strictement la transmission de pornographie enfantine ou de tout ce qui représente des actes sexuels non consensuels. Le contenu pour adultes est autorisé tant que le titre comprend: “(AVERTISSEMENT: ce HIT peut contenir du contenu pour adultes. La discrétion du travailleur est conseillée.)” Cependant, ce travailleur a dit: “Il n’y avait AUCUN avertissement que je devrais regarder des images comme celle-ci , et il a payé UN TRIMESTRE. “

Bien que les demandeurs s’appuient sur les employés de MTurk pour former des outils de modération de contenu, Amazon semble avoir du mal à modérer sa propre plate-forme. Des dizaines de répondants ont signalé des cas qui semblent être des escroqueries, des violations de la vie privée et d’autres violations de la politique d’utilisation acceptable de Mechanical Turk. Bien que la politique stipule clairement qu’un utilisateur «ne peut pas utiliser ou encourager d’autres à utiliser MTurk pour toute activité illégale, nuisible, frauduleuse, contrefaite ou répréhensible», les répondants ont détaillé plusieurs exemples d’activités présumées qui, dans l’ensemble, violeraient chacune des 18 principes qu’Amazon cite dans sa propre politique d’utilisation acceptable.

Par exemple, bien que la politique interdise aux demandeurs de «collecter des informations personnellement identifiables», «de tenter d’obtenir des informations personnellement identifiables sur les travailleurs» ou de «publier des HIT contenant des informations personnelles de tiers», des dizaines de personnes ont déclaré avoir été invitées à soumettre leurs propres informations personnelles ou transcrire les données intimes d’autres personnes. Selon un répondant, «j’ai vu un HIT qui a révélé les informations d’identification personnelle des clients d’un concessionnaire automobile», notamment «SSN, adresse personnelle et numéros de carte de crédit».

Amazon permet aux Turcs de contacter l’entreprise pour signaler des violations présumées de ses règles, et il ne ressort pas clairement des réponses à nos enquêtes si les travailleurs l’ont fait dans chacun des cas qu’ils ont détaillés à Gizmodo.

“Amazon ne devrait pas laisser cela nous arriver.”

Alors que les définitions de «nocif» et «répréhensible» sont subjectives, des dizaines de répondants ont écrit sur des expériences bizarres dans lesquelles on leur a demandé des informations personnelles à des fins douteuses. Par exemple, quatre répondants ont dit à Gizmodo qu’on leur avait demandé de dessiner des images de leurs parties génitales pour des raisons inconnues, et plus d’une douzaine de répondants ont affirmé qu’on leur avait demandé des photographies de leurs pieds à des fins non divulguées. Comme le dit un travailleur, ils travaillaient autrefois pour un demandeur qui voulait «beaucoup d’images de mes pieds dans différentes positions avec des chaussettes et sans chaussettes». Étant donné que le demandeur n’aurait jamais payé, n’a jamais répondu aux demandes des travailleurs, mais a quand même reçu le images avant de finalement rejeter le travail, ils ont conclu que le HIT était probablement une arnaque. “Mais je me demande toujours ce qui est arrivé à toutes ces photos de pieds qu’il a recueillies.”

Bien que la catégorisation des vidéos ou des images graphiques puisse être traumatisante, de nombreux répondants ont déclaré que répondre à des enquêtes universitaires peut être encore pire. Selon un rapport du Pew Research Center de 2016, plus de 800 études – allant de la recherche médicale aux sciences sociales – ont été publiées à l’aide de données sur Mechanical Turk en 2015 seulement. En fait, le trafic Web sortant de Mechanical Turk vers des fournisseurs d’enquêtes externes comme Qualtrics indique qu’au cours des six derniers mois, Mechanical Turk a vu des tâches de dizaines d’universités, notamment NYU, Columbia, Cornell, Stanford et Yale.

Pourtant, aussi bénigne que puisse paraître la recherche universitaire, 12% des personnes interrogées ont déclaré que la pire ou la plus étrange expérience sur Mechanical Turk était due à ce qui ne peut être décrit que comme des demandes de données personnelles inconfortables dans lesquelles le travailleur a déclaré se sentir émotionnellement traumatisé par une enquête universitaire.

Un travailleur a affirmé qu’après avoir dû remplir une enquête sur le suicide, il avait «ressenti des sentiments extrêmement négatifs», même si cela faisait 10 ans qu’ils ne se sentaient pas déprimés pour la dernière fois, tandis qu’un autre Turker a déclaré qu’ils avaient été «pleurés». rappelant le diagnostic de cancer d’un être cher.

«Quelqu’un m’a payé environ 50 cents pour se souvenir du souvenir le plus douloureux de ma vie», se souvient un autre répondant, «ça m’a foutu toute la journée.»

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez appeler le National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255).

