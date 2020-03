Historiens de Pokmon, voici la chronologie des jeux Game Freak

Rescue commentaires d’un des scénaristes les plus vétérans du studio nipn.

Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser si les histoires des principaux jeux de la saga Pokmon sont liées les unes aux autres? Chaque génération est indépendante et autosuffisante, donc nous ne trouvons généralement que de vagues guides et références entre les différents jeux. Mais il semble qu’en réalité,Game freakil a unechronologie officiellequ’aujourd’hui pourrait être perdu pour toujours si ce n’était pour des utilisateurs comme le Dr Lava.

Pour ceux qui connaissent moins le sujet, cet internaute recueille sur des sites tels que YouTube, Twitter ou son propre blog de nombreux commentaires, interviews et toutes sortes de curiosités sur Pokmon, c’est donc une excellente source d’informations sur tout ce qui concerne la version bêta de Pokmon ‘, plans de développement et plus encore. Récemment, le Dr Lava a pris un fil intéressant sur les réseaux sociaux où nous pouvons vérifier lechronologie des générations 1 à 6.

Game Freak n’aime pas ce genre d’informations pour atteindre le publicAinsi, Pokmon Red / Blue fonctionne en même temps que Rub / Sapphire, et ils constituent la chronologie la plus ancienne. La deuxième ligne de temps est composée d’or / argent et de diamant / perle, tandis que dans la troisième, nous trouvons blanc / noir. Le plus récent sera celui qui compose White 2 / Black 2 et X / Y, mais il ne semble pas que nous allons découvrir où se situe le soleil / la lune et le plus récent Pokmon Sword / Pokmon Shield dans tout cela.

Pourquoi? Eh bien, très simple: le détail vient à l’origine deun tweet de 2014écrit par Toshinobu Matsumiya, un scénariste qui travaillait dans l’entreprise depuis 18 ans. Il est très probable que ses indications étaient exactes, mais il semble que la directive Game Freak n’aime pas que ce type d’informations soit révélé publiquement, et maintenant ce commentaire est supprimé. Cela explique également pourquoi d’autres créateurs tels que James Turner ont supprimé leurs explications et observations sur la conception de nombreux Pokmon, ou le processus créatif de l’entreprise en général.

En savoir plus sur: Pokmon Sword / Pokmon Shield et Game Freak.

.