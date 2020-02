Hitmontop allait à l’origine avoir l’air très effrayant en Pokemon or et argent

Les dataminers et les historiens Pokémon ont découvert quelque chose d’intéressant sur Hitmontop, un Pokémon de type Combat de Pokemon Or et Argent.

Dans la démo originale de Pokemon Gold et Silver, Hitmontop avait une apparence complètement différente où il semblait être à l’envers. Il avait également un œil près du bas de son corps.

Grâce à RacieBeep qui a créé ce sprite effrayant d’Hitmontop et au Dr Lava qui a obtenu ses illustrations, nous pouvons voir à quoi ressemblait Hitmontop à l’origine:

Voici le Hitmontop que nous connaissons tous:

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.