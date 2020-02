Hokko Life, un jeu en développement sur PC, révèle une ressemblance étrange avec Animal Crossing

Alors que mars approche à grands pas, certains fans pourraient être trop occupés à ne penser qu’à Animal Crossing: New Horizons. Si vous ne pouvez toujours pas vous permettre un Switch, cependant, vous pourriez peut-être simplement trouver une alternative bizarre sur PC, à la place …

Récemment, certains développeurs indépendants ont révélé Hokko Life – un jeu de simulation de vie où les joueurs se déplacent dans une ville d’animaux parlants, embellissent des maisons, vont à la pêche… et vous obtenez probablement l’image. Il est remarquablement similaire à ce que les fans d’Animal Crossing adorent, et cela implique même une certaine collecte de ressources (par exemple la gravure sur bois) un peu comme le prochain Animal Crossing: New Horizons!

Vous ne nous croyez pas? Découvrez la bande-annonce révélée ci-dessous!

Bien sûr, certaines personnes ont rapidement souligné ces similitudes. Vous pouvez consulter la discussion de GameXplain sur Hokko Life ci-dessous:

Mais qu’est ce que tu penses? Hokko Life emprunte-t-il trop d’inspiration à la série Animal Crossing? Ou êtes-vous intéressé à essayer cela lors de son lancement sur PC à l’avenir? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

