Hollow Knight: Silksong – Le jeu le plus attendu de Jordan Ramée en 2020

2020 est presque arrivé, nous avons donc demandé au personnel de GameSpot de partager les jeux qu'il attend avec impatience au cours de la nouvelle année. Les nouvelles consoles vont dominer les gros titres, mais en fin de compte, tout tourne autour des jeux, et il y en a une tonne de passionnantes à espérer. Lorsque vous avez fini de lire cette entrée, suivez toutes nos autres couvertures de fin d'année collectées dans notre hub Best of 2019 et notre hub le plus attendu de 2020.

De nombreux jeux se sont inspirés des mécanismes et des systèmes trouvés dans les jeux Soulsborne de From Software, donnant naissance au sous-genre Souls. Sans aucun doute, mon titre préféré dans ce groupe est Hollow Knight, qui devrait recevoir une suite, Hollow Knight: Silksong.

Dans Silksong, vous incarnez Hornet – le protagoniste secondaire de Hollow Knight – au lendemain d'une des cinq fins du jeu original. Capturée et emmenée à Pharloom, Hornet s'échappe et décide de comprendre pourquoi elle a été amenée dans le royaume hanté, remontant les nombreuses couches de Pharloom pour atteindre une citadelle qui aurait les réponses qu'elle cherche. Hollow Knight: Silksong devrait sortir sur Nintendo Switch et PC. Team Cherry n'a pas révélé la date exacte de sortie du jeu, écrivant dans un article de blog que Silksong lancera "quand il sera prêt" et "correspond à la qualité et à l'échelle de Hollow Knight".

Donc, d'accord, il y a une chance que Silksong ne sorte pas l'année prochaine. Mais je ne suis pas le seul membre du personnel de GameSpot à faire des prédictions pour 2020, et après avoir pris contact avec Hollow Knight: Silksong à l'E3 2019, je suis convaincu que le jeu est suffisamment avancé en développement pour être potentiellement lancé l'année prochaine .

Le Hollow Knight original est un jeu magnifique imprégné de certaines des meilleures traditions écrites que j'ai jamais lues – l'histoire de la tribu Mantis et l'histoire de l'éducation de Hornet étant deux des nombreuses remarquables. Ses mécanismes de combat sont assez simples à comprendre, mais gérer les schémas d'attaque de certains ennemis et boss à la fin et après le match peut devenir extrêmement difficile – vous obligeant à vous pousser à sauter et à trancher avec une précision presque parfaite. C'est un jeu profondément satisfaisant à surmonter, à la fois pour vaincre des adversaires divins et pour mieux comprendre l'histoire de ses personnages fascinants, car il fait si bien la distinction entre une défaite frustrante et une victoire exaltante.

Et c'est pourquoi j'attends avec impatience Silksong. Dans l'ensemble, Silksong joue de manière très similaire à son prédécesseur. Vous explorez toujours un monde stylisé et interconnecté unique, affrontant une variété d'ennemis difficiles et profitant d'une merveilleuse bande sonore. Tout ce qui rend Hollow Knight génial semble toujours être dans Silksong – ce qui est logique étant donné que cette suite n'était à l'origine qu'une extension pour le premier jeu. Silksong s'appuie déjà sur de bonnes bases.

Cela dit, je suis plus curieux de voir comment les différences de Silksong affectent l'expérience globale. Hornet, contrairement au chevalier sans nom du premier match, peut parler et exprimer régulièrement ses opinions, ce qui pourrait influencer l'interprétation globale de l'histoire de Silksong. Hornet est beaucoup plus rapide que le chevalier – arborant un tiret de plus longue portée et une barre aérienne diagonale descendante pour mieux atteindre ses cibles. Elle peut également guérir beaucoup plus rapidement (et peut même le faire en vol). Étant donné que les ennemis de Silksong sont tous beaucoup plus rapides que ceux vus dans le jeu original, ces changements de gameplay semblent encourager l'utilisation d'un style de jeu plus rapide et plus agressif que celui nécessaire à Hollow Knight. Si Hollow Knight est Dark Souls, alors Silksong semble être Bloodborne de Team Cherry.

