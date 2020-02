Homeworld Studio travaille sur un jeu à la première personne

Les développeurs de Homeworld 3 et Deserts of Kharak Blackbird Interactive ont un nouveau jeu à la première personne appelé Hardspace: Shipbreaker, qui malgré leur pedigree (et le style artistique du jeu) n’est pas réellement situé dans l’univers Homeworld. Même si ça a toujours l’air très cool.

Vous incarnez un briseur de navires (ceux qui ont de longs souvenirs se souviendront peut-être que Shipbreakers était le nom d’origine de Déserts de Kharak), responsable de … casser d’énormes vaisseaux spatiaux à l’aide de lasers soignés, basés sur la physique, qui coupent, découpent et tirent zéro G .

Il sera lancé sur Steam Early Access au cours de l’été.

