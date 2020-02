Hôpital à deux points: comment créer des chambres Prestige pour augmenter la valeur et l’attractivité de votre hôpital

Gérer un hôpital réussi nécessite beaucoup de patience, d’investissement et de temps, mais il existe quelques raccourcis que vous pouvez utiliser pour compenser rapidement cette note de trois étoiles.

En plus d’améliorer le moral du personnel et d’investir dans leur formation, il existe différentes façons d’obtenir une note de trois étoiles à l’hôpital de Two Point. En créant des chambres Prestige, vous obtiendrez non seulement une meilleure note, mais la valeur de votre hôpital augmentera également et elle sera plus attrayante pour les patients et le personnel.

Vous devrez parcourir les hôpitaux du didacticiel avant de commencer à créer les meilleures versions possibles, mais examinons ce que vous devez faire.

Hôpital Two Point: comment créer des chambres Prestige et améliorer l’attractivité

Créer un Prestige chambre, vous devrez faire une pièce de bonne taille qui a des fenêtres, des bacs, des décorations et, selon la zone en question, un équipement adéquat comme des lits, des outils de diagnostic ou même des distributeurs de nourriture et de boissons. Bien qu’il puisse être tentant d’avoir de grandes pièces ouvertes avec peu d’encombrement, l’attractivité de votre hôpital augmentera si vous remplissez ces espaces avec de jolies décorations, telles que des récompenses en or lorsque vous les recevez. Vous pourriez trouver que laisser tomber quelques plantes autour de l’hôpital fait l’affaire, alors essayez de remplir tous les espaces vides avec quelque chose car cela agira comme un négatif contre votre bonheur.

La même astuce fonctionne pour augmenter la valeur de votre hôpital. Si le moral du personnel est élevé et qu’il est bien formé, vos patients seront plus heureux. S’il y a beaucoup de décorations, de radiateurs et de plantes partout, l’attractivité de votre hôpital augmente, ce qui signifie que plus de patients sont susceptibles de visiter. Si vous avez un flux constant de clients, je veux dire, les patients, pensez à augmenter vos frais pour augmenter les bénéfices.

Hôpital à deux points: comment augmenter la valeur de votre hôpital

Vous pouvez attirer les patients avec des frais peu élevés, puis les augmenter rapidement lorsque les salles d’attente de l’hôpital sont très occupées. Une chose que vous devrez constamment gérer est l’inefficacité du personnel, ce qui signifie essentiellement que le personnel ne fait pas son travail parce qu’il fuit des fantômes, cherche des salles de repos ou se promène dans des toilettes lointaines. le aménagement de l’hôpital est important ici, alors regardons un exemple qui augmentera le bonheur, la valeur et la productivité tout au long:

Lorsque vous pensez à l’emplacement d’une pièce, vous voudrez avoir une réception, un cabinet de médecin généraliste et des salles de diagnostic à proximité. De plus, vous aurez besoin de sièges, de toilettes, d’une salle de pause et de sources de nourriture et de boissons adéquates à proximité pour le personnel et les patients. Vous devriez également placer des peintures murales, des plantes, des radiateurs et similaires autour de la zone d’attente et dans toutes les pièces. Assurez-vous que vous avez suffisamment de personnel et attendez de leur donner une grosse augmentation à moins qu’ils ne menacent de quitter. Réduisez les goûts des salles de médecine générale et de diagnostic pour attirer les patients, puis augmentez le coût une fois qu’il est occupé. Les urgences suivent un schéma similaire; convertir un espace en salle de soins d’urgence et embaucher plus de personnel à court terme pour traiter le nombre maximum de patients.

Vous pouvez également être un peu plus brutal et limoger du personnel moins qualifié en faveur de nouveaux si vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de personnel tout en les formant. Continuez également à vous déplacer dans différents hôpitaux, car vous pourrez revoir les anciens et créer les nouveaux types de chambres à votre retour. L’achat de nouveaux bâtiments est également une entreprise coûteuse, mais peut vous rapporter un bon bénéfice si bien planifié. Vous pouvez suivre tout sur l’écran des bénéfices qui vous montrera également tous les prêts en cours dont vous pourriez avoir besoin pour rembourser.

Si vous planifiez à l’avance, microgérez les urgences et recouvrez chaque pouce carré disponible de décorations et de récompenses, vous constaterez une augmentation des bénéfices et de l’attractivité, ainsi que la note très recherchée de l’hôpital trois étoiles.