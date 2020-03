Hôpital à deux points: l’extension hors réseau ramènera très bientôt les joueurs PC à la nature

La prochaine extension de Two Point Hospital, Off The Grid, sera disponible pour PC via Steam le 18 mars. Elle ajoutera 35 nouvelles maladies et trois nouveaux domaines à explorer et à construire des hôpitaux, et encouragera les joueurs à concevoir des hôpitaux où les patients peuvent vivre de la terre.

Le DLC est basé sur les ambitions écologiques du maire de Two Point County Tabitha Windsock, et les joueurs pourront cultiver, produire du beurre et éventuellement exploiter l’énergie verte pour alimenter leur hôpital à Windsock City. Cela ressemble à une touche unique sur le gameplay standard de Two Point Hospital.

Le DLC se vendra sur Steam pour 9 $, avec un rabais de pré-achat de 10% actuellement actif. Une bande-annonce est ci-dessous.

Two Point Hospital a récemment été publié pour Switch, PS4 et Xbox One, et le jeu de base est venu avec les deux premières extensions, Bigfoot et Pebberley Island. Aucune date de sortie n’est définie pour les versions console des packs Close Encounters ou Off the Grid DLC.

