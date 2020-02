Hôpital à deux points – Nintendo Switch. Gameplay commenté

Directement à Pebberley Island! Dans ce premier gameplay de Two Point Hospital pour Nintendo Switch, nous nous aventurons dans un hôpital … que peut-il arriver de tout! De tout? Et bien regardez: il peut pleuvoir des grenouilles, des éclairs, subir les dégâts d’un tremblement de terre, les secousses d’un tourbillon … C’est l’un des contenus inclus en standard dans cette version pour consoles. Envie d’en savoir plus? Dans notre analyse, nous commentons tout!

Nica et Alias79 jouer à la version 1.0.0 de ce jeu vidéo de stratégie et de gestion, une version de pré-lancement qui doit encore être améliorée à certains égards avec la mise à jour du jour 1. Ce gameplay fait partie du streaming diffusé sur notre chaîne Twitch le 21 février 2020.

