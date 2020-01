Hori révèle Animal Crossing: nouveaux accessoires Horizons pour Switch et Switch Lite

le Animal Crossing: New Horizons les goodies continuent de venir, cette fois grâce à une révélation exceptionnelle de nouveaux produits du fabricant d’accessoires, Hori.

La société a annoncé six nouveaux articles qui devraient être publiés en mars, autour de la sortie du prochain jeu Switch lui-même. Ci-dessous, vous trouverez une housse Nintendo Switch Lite, un sac de rangement Nintendo Switch avec de la place pour votre station d’accueil et d’autres accessoires, une pochette à main, un sac fourre-tout, un sac à bandoulière et un support de jeu pour les sessions sur table.

Les six produits sont sous licence officielle et sont disponibles en pré-commande car nous parlons d’Amazon Japon via les liens ci-dessous (l’expédition internationale est disponible). Plus tôt cette semaine, les bonus de précommande New Horizons ont également commencé à apparaître au Royaume-Uni avec des porte-clés, un sac fourre-tout et un ensemble d’autocollants tous disponibles.

Amazon Japon:

Quelque chose ici vous fait envie? Cherchez-vous à ramasser des produits liés à Animal Crossing pour votre console?

