Sony a confirmé que Horizon Zero Dawn arrivera sur PC et sera lancé cet été. La nouvelle a été confirmée dans un Q & A avec le chef des studios PlayStation Worldwide Herman Hulst.

“Oui, je peux confirmer que Horizon Zero Dawn arrivera sur PC cet été”, a déclaré Hulst. “Il y aura plus d’informations venant de Guerrilla, des nouveaux directeurs de studio [Michiel van der Leeuw, JB van Beek, and Angie Smets] bientôt.”

Développement…