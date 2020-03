Horizon Zero Dawn confirmé pour PC

Horizon Zero Dawn (Crédit: Guerilla Games)

Une version PC d’Horizon Zero Dawn est à l’horizon…. Nous nous excusons, mais cela devait être fait. Chez Daily Gaming Report, nous ne sommes pas surpris d’avoir nos soupçons. Plus au PlayStation Blog, il y avait une interview avec le chef de PlayStation Herman Hulst, qui se trouve également être l’ancien directeur de Guerrilla Games. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Guerrilla Games est un PlayStation Studio de première partie et qui a développé Horizon Zero Dawn.

«Oui, je peux confirmer que Horizon Zero Dawn arrive sur PC cet été… Il y aura plus d’informations venant de Guerrilla, des nouveaux directeurs de studio [Michiel Van der Leeue, JB van Beek, and Angie Smets] très bientôt », explique Herman.

Herman a précisé que toutes les exclusivités PlayStation ne viendront pas sur PC et qu’il s’agit plus d’un test pour montrer aux joueurs PC qu’ils manquent en n’ayant pas de PlayStation.

“Je pense qu’il est important que nous restions ouverts à de nouvelles idées sur la façon d’introduire plus de gens sur PlayStation et de montrer aux gens ce qu’ils ont manqué.

“Et pour rassurer peut-être quelques esprits, publier un titre AAA de première partie sur PC ne signifie pas nécessairement que chaque jeu arrivera maintenant sur PC. Dans mon esprit, Horizon Zero Dawn était juste un bon choix dans ce cas particulier. Nous n’avons pas de plan pour le jour et la date [PC releases], et nous restons à 100% engagés dans le matériel dédié. »

Alors que Xbox présente sa campagne Xbox Play Anywhere, il semble que PlayStation montre plutôt aux joueurs qu’ils ont besoin d’une console PlayStation pour tirer pleinement parti de leur bibliothèque. On dirait que nous pouvons nous attendre à jouer à Horizon Zero Dawn cet été.

