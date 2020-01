Horizon: Zero Dawn, exclusif à PS4, devrait être publié sur PC

Le titre PlayStation 4 Horizon: Zero Dawn va apparemment arriver sur Epic Games Store et Steam à un moment donné cette année.

C’est selon Kotaku, qui cite des personnes familières avec le sujet, disant que Sony apporte son exclusivité PS4 2017 sur PC. Ce serait le premier titre publié par Sony Interactive Entertainment sur une autre plateforme depuis longtemps.

Ce n’est pas non plus hors du domaine de la possibilité que le jeu puisse arriver sur PC non plus. Death Stranding de Kojima Productions construisait le même moteur que Horizon – Decima de Guerrilla – et arrivera sur PC à un moment donné en 2020, avec 505 jeux publiant le titre.

Depuis sa sortie américaine en février 2017 et mars 2017 dans les régions PAL, le jeu s’est déplacé à plus de dix millions d’exemplaires en février 2019.

Étant donné que les limites des plates-formes ne sont pas aussi rigides qu’auparavant, il est également possible que Sony veuille également apporter cette version d’origine à d’autres plates-formes. Son grand rival, Microsoft, a commencé à faire ce genre de stratégie, mais cette société a également un héritage sur le marché des PC et des consoles.