Horizon: Zero Dawn fête ses trois ans aujourd’hui

Un jour comme il y a trois ans, beaucoup d’entre nous vivaient l’histoire de Aloy et sa tribu à l’intérieur Horizon: Zero Dawn, une exclusivité nouvelle et importante de Playstation 4. 36 mois plus tard et nous attendons toujours une suite, qui fera sans aucun doute ses débuts dans la prochaine console de Sony

Horizon: Zero Dawn projeté les joueurs de PS4 avec ses graphismes incroyables et un monde ouvert mystérieux plein de choses à faire, mais surtout, il arborait son système de combat où nous aurions à affronter des bêtes robotiques monumentales utilisant des armes un peu dépassées. Le mélange entre technologie et préhistoire a donné Horizon une touche unique que nous pouvons à peine oublier, et apparemment, très bientôt, les joueurs PC pourront également profiter de cette grande tranche.

Au milieu du mois dernier, un rapport a émergé qui indiquait une version pour PC de ce titre, indiquant que cette année pourrait atteindre le marché. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’informations pour étayer ces informations, mais une autre fuite il y a quelques jours semble aller de pair avec les données précédentes. Certains exclusifs de PS4 sont déjà en transition vers la PCalors voyez Horizon Les débuts sur cette plateforme ne devraient pas être aussi surprenants.

Source: Atomix

