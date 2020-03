Horizon Zero Dawn recevra une bande dessinée à l’été de cette année

Semblable à ce qui se passera avec God of War, Horizon Zero Dawn présentera une bande dessinée qui nous permettra d’explorer une nouvelle perspective de ce monde post-apocalyptique. Titan Comics et Guerrilla Games ont révélé qu’ils travaillaient sur une série de bandes dessinées, qui débutera le 22 juillet.

Cette bande dessinée aura lieu après les événements de l’histoire principale et mettra en vedette Talanah, l’un des principaux alliés d’Aloy, face à une nouvelle menace et cherchant un but après la disparition d’Aloy. La nouvelle série est écrite par Anne Tool, qui a contribué à la narration du jeu, et mettra en vedette l’art d’Ann Maulina.

Dans une conversation avec The Hollywood Reporter, Tolly Mags, l’éditeur de la bande dessinée, a parlé un peu de ce que les fans d’Horizon Zero Dawn peuvent attendre de ce travail.

“Les fans adoreront absolument les histoires que nous devons raconter sur Talanah et Aloy alors que nous élargissons l’univers Horizon Zero Dawn dans cette nouvelle série de bandes dessinées. Je suis vraiment excité de voir sa réaction lorsque cette nouvelle histoire explosive arrivera. »

Ci-dessous, vous pouvez voir la couverture que cette bande dessinée aura.

Une bande dessinée préquelle sera lancée le 2 mai pour la journée de la bande dessinée gratuiteMais ce n’est pas une certitude maintenant que l’événement a été reporté en raison de la situation du coronavirus. Nous vous rappelons que Horizon Zero Dawn arrivera sur PC dans le courant de l’été 2020.

Via: The Hollywood Reporter

