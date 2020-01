Horse Farm, le simulateur de gestion de ranchs pour Switch

Sellez le cheval et prenez les rênes. A partir d’aujourd’hui, il est disponible Horse Farm sur Nintendo Switch, un jeu de l’éditeur Upjers et le développeur Logiciel d’arts indépendant. Le jeu promet d’être un simulateur silencieux qui vous mettra devant un ranch de chevaux. Voulez-vous plus de détails? Continuez à lire!

Horse Farm est le jeu idéal pour les amateurs de chevaux. Le jeu nous permettra de construire notre propre ranch de chevaux, de prendre soin de nos animaux, de prendre soin de nos amis et d’offrir à nos clients des vacances qu’ils n’oublieront jamais.

Multitude de races différentes

Horse Farm nous donnera la possibilité d’effectuer des tâches fascinantes de jeux de chevaux. L’une des caractéristiques les plus frappantes est le grand nombre de courses équestres qu’elle présente. On peut avoir toutes sortes de chevaux différents, des Appaloosas et des Quarter Horses aux poneys Shetland, aux Arabes, aux Hanovriens et bien d’autres encore. Aussi, traverser différentes races dans notre station d’élevage, nous obtiendrons des poulains qui hériteront des capacités et des apparences spéciales de leurs parents.

Dans la variété c’est le goût

Un autre aspect de cette ferme équestre est la paramètres de jeu uniques avec d’innombrables possibilités de personnaliser l’expérience de jeu. L’objectif sera clair dès le début: construire le meilleur ranch pendant que nous explorons le monde merveilleux des jeux équins. Nous commencerons à construire notre première écurie et à acheter le premier cheval. À partir de là, nous commencerons par notre entreprise, que nous devrons d’ailleurs concevoir à notre guise. Pour vous donner une idée de haut niveau de personnalisation, les clôtures, les cadres de fenêtres et les carreaux peuvent être peints comme nous le souhaitons.

Mais tout n’est pas là. Un autre point important à considérer est la gestion d’un ranch. Nous serons ceux qui nous prendrons soin de leur donner de l’eau et du foin À nos chevaux. Cela dépendra également de nous que L’exercice et votre entraînement. De plus, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous devrons cuisiner pour nos clients, qui correspondra avec de l’argent que, à son tour, nous réinsérerons dans le ranch pour le rendre encore meilleur. Une idée d’entreprise entière!

Horse Farm est disponible dans le Nintendo eShop au prix de 19,99 euros.

