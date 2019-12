Hot Wheels Premium: la revue Jalopnik

Jalopnik ReviewsTous nos tests de conduite en un seul endroit pratique.

Bonjour, je m’appelle Andrew, je suis un homme adulte et je joue avec des petites voitures. Avec cela à l'écart, passons à un examen et une discussion attendus depuis longtemps de Hot Wheels Premium.

Hot Wheels Premium existe depuis un certain temps, et c'est à peu près exactement ce que vous pensez que c'est: comme tous les autres Hot Wheels mais un peu mieux. Ce qui signifie vraiment que les modèles sont juste un peu plus détaillés. Les caractéristiques de la voiture, comme les phares peints et les pièces aérodynamiques, sont plus prononcées que la plupart des produits Hot Wheels. Mais plus que cela: il y a peu de pansements décoratifs comme des plaques d'immatriculation et des «décalcomanies» qui donnent à ces jouets un aspect plus fini que leurs homologues à 99 cents.

Ces jouets sont de la même taille que les voitures Hot Wheels standard, la qualité de construction est à peu près la même, mais les conceptions sont plus nuancées et l'emballage a un style plus propre avec un art unique.

Les voitures que vous pouvez actuellement acheter en tant que Hot Wheels Premium vont d'une Fiat 500 des années 60 aux Golfes aux combinaisons de voitures de course / transporteurs comme une Porsche Speedster sur un camion VW et un tas de modèles d'hommage de films, y compris des véhicules Star Wars. Orange Track Diecast a un aperçu assez complet avec des liens Amazon si vous voulez en copier un. Je recommande le pack Fast & Furious «Original Fast», que j'ai reçu pour Noël cette année parce que, bien, avons-nous vraiment besoin de revoir la première phrase de ce post?

Tarification

À 42 $ pour un pack de cinq, par exemple, ces emplois Premium sont évidemment beaucoup plus chers que les Hot Wheels standard, qui vont de 0,99 $ à 2,49 $ selon la façon dont vous dépensez dans un magasin. (Bien que je viens de perdre trois dollars l'autre à l'épicerie de Von l'autre jour parce que je devais avoir le stupide Dodge Demon. Il avait les grosses roues arrière, je ne pouvais pas m'en empêcher.)

Alors, les primes sont-elles sept fois plus agréables qu'une Hot Wheel à cul régulier? Après une inspection minutieuse … oui, en quelque sorte?

Une partie du plaisir de la chasse Hot Wheels dans les racks de magasins réguliers consiste à en trouver des réalistes avec des détails sympas, mais ceux-ci sont rares. Les voitures de ce pack Premium F&F sont toutes décorées de manière complexe, jusqu'aux plaques d'immatriculation et autocollants pour pare-chocs. Avez-vous vu l'emblème du «Tibet libre» au dos de la ligne d'horizon de Léon? Comme dans le film! La plupart des jouets Hot Wheels ordinaires n'ont même pas leurs phares peints.

Compte tenu de la qualité de l'exécution et de la fraîcheur d'avoir ce groupe groupé, ce pack se sent à un prix approprié d'environ 50 $. Si vous pouvez le trouver moins cher, tant mieux.

Améliorer

Voici des gros plans de chaque voiture pour savoir avec quoi nous travaillons.

Mazda RX-7 de Dom:

Eclipse de Brian:

S14 / 240SX de Letty:

Leon’s Skyline R33:

Jetta de Jessie:

Ce qui manque

Notamment absents sont Maxima de Vince (je n'en ai jamais vu de jouet) et le célèbre Orange MKIV Supra (Hot Wheels en fait un, mais pas aussi tranchant que ce lot.) Reddit a eu la même plainte. Et je suppose que nous pourrions également parler de l’absence du Racer’s Edge F-150 Lightning, du Johnny Tran S2000, du Mia’s blue Integra et de Dom’s Charger.

Si nous voulons vraiment devenir granuleux, où sont les braqueurs Civics et Ferrari Droptop noir, aussi?

Sur les voitures elles-mêmes, elles sont assez complètement décorées, mais pas complètement complètes. Il y avait bien plus d'autocollants et de marques sur les voitures de cinéma, mais plus de marquages ​​seraient assez difficiles à distinguer et à trouver de la place sur des modèles à cette échelle 1:64.

Détails

Les ailes et les kits de carrosserie de ces modèles sont impressionnants. De toute évidence, l'accessoirisation est essentielle pour obtenir l'apparence de ces voitures de cinéma particulières, et les concepteurs ont fait du bon travail. Ce ne sont pas seulement des modèles de tuner génériques retravaillés dans des couleurs Fast & Furious, les pare-chocs et les spoilers ont l'air très directement tirés des «vraies» choses.

J'apprécie que les intérieurs des modèles soient également adaptés à leurs homologues de voitures de cinéma. J'aurais aimé voir un peu de rouge à l'intérieur de la Jetta, mais je ne pense pas qu'il soit possible de faire plusieurs couleurs dans l'habitacle sans augmenter considérablement le prix. La cabine bronzée du RX-7 est quelque chose que Hot Wheels aurait pu facilement manquer mais ne l’a pas fait, donc je suis heureux.

Les dessous de ces voitures ne sont pas profondément détaillés, mais ils ont de gros silencieux de pet, qui sont une touche essentielle.

Mais mes détails préférés sur ces jouets sont les roues. Les roues des voitures Hot Wheels Fast & Furious Original Fast entourage sont fidèles au film dans leur forme et leur couleur, et elles ont de la profondeur. Il y a une vraie lèvre sur certains d'entre eux, ce qui est quelque peu inhabituel à voir dans un jouet de cette échelle. En tout cas, les roues ont fière allure et contribuent grandement à élever ces modèles à un niveau de qualité supérieur aux voitures Hot Wheels standard.

Emballage

L'emballage de ces jouets Premium est également à un autre niveau. C'est probablement important pour vous, les conservateurs inconditionnels qui gardent ces choses dans leurs boîtiers comme des artefacts. Je préfère sortir mes jouets et les placer sur mon bureau, mais même ainsi, je peux apprécier le travail de détail qui a été nécessaire pour fabriquer les présentoirs jetables pour eux, et surtout, la boîte principale qui contenait les cinq dans le pack.

Découvrez la couverture de cette boîte – vous pouvez même voir le plancher éjecter de l’éclipse de Brian O’Conner.

J'ai jonché les petites boîtes dans lesquelles les voitures individuelles sont arrivées afin que je puisse inspecter les jouets de près, mais je garderai la grande boîte à cigares pour le paquet parce qu'elle est tellement cool. (En fait, je vais le modifier pour un affichage plus tard en obtenant une partie de ce matériau d'emballage en mousse normalement utilisé pour les étuis pour armes à feu et appareils photo, mais c'est un niveau de stupidité, je ne suis pas sûr d'être prêt à entrer avec vous les gens encore.)

La seule différence majeure – et je ne mentionne cela que parce que je sais que ce sera dans les commentaires – est que ce kit est marqué «Fast & Furious» lorsque le film dont ces voitures sont issues s'appelait «The Fast And The Furious». Hmph . Je m'en fiche vraiment, mais c'est une chose.

Verdict

J'ai l'impression qu'il y a généralement deux types de personnes, qui ne sont pas des enfants, qui achètent des voitures miniatures: les collectionneurs de capital-C qui achètent les plus belles choses et les gardent dans des boîtes, et les amateurs occasionnels qui attrapent les bons à manger à l'épicerie de temps en temps pour se poser un peu sur leur bureau.

Je dois admettre cependant que je suis une sorte de valeur aberrante dans mon propre exemple. J'ai une grande collection à la maison, y compris beaucoup d'anciennes mains de papa et d'autres parents, mais je ne copie généralement que celles d'un dollar quand je vois un modèle réaliste de voiture que j'aime vraiment.

Cependant, mon point de vue – je sais, nous y arrivons enfin – est que Hot Wheels Premium est en quelque sorte le pont parfait entre «j'apprécie avec désinvolture les petites voitures» et «je veux une voiture modèle qui soit vraiment jolie». sur mon expérience avec le pack Fast & Furious.

Je n'ai pas dérangé avec Premium pendant mes années de chasse à Hot Wheels parce que je n'en ai jamais vu un que je devais avoir avant la sortie de ce pack particulier. Mais maintenant que j'ai vu à quel point ils sont sympas, je vais certainement surveiller les nouvelles versions de cette ligne.

Si vous les creusez, mais pas le lien avec le film, l'ensemble de tuners de rue Hot Wheels Premium a également l'air assez frais. Je vais probablement commencer à chercher des véhicules pour le prochain rallye du désert, moi-même.

(tagsToTranslate) jalopnik critiques (t) Jalopnik