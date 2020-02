Hot Wheels transforme Tesla Cybertruck en voiture télécommandée

Le Cybertruck, le nouveau camion de Tesla, a beaucoup parlé depuis sa révélation. Après l’avoir comparé à un jeu pour PlayStation et à la communauté qui rit, Hot Wheels a décidé d’annoncer qu’il allait le transformer en une petite voiture.

Mattel a annoncé que sa marque Hot Wheels lancera une version télécommandée du Cybertruck. Ce produit sera disponible en 2 modèles: l’un à l’échelle 1:64 qui coûtera 20 $ USD et l’autre à l’échelle 1:10 qui se vendra 400 $ USD.

Selon l’annonce officielle, les deux modèles seront en vente en décembre 2020. Gardez à l’esprit qu’il s’agira d’une édition limitée, ils ne seront donc disponibles que jusqu’à épuisement des stocks.

La plus grande version du Cybertruck of Hot Wheels sera capable de gérer des terrains compliqués. Il aura également 2 modes de conduite et il sera possible de l’ouvrir pour voir à l’intérieur.

D’un autre côté, la version 1:64 du Hot Wheels Cybertruck sera de la taille de toute autre voiture de marque Mattel. Il convient de mentionner qu’il a moins de pièces mobiles que son frère aîné.

Notez que les deux modèles du Cybertruck ont ​​été conçus avec l’aide de Tesla. Ainsi, vous pouvez être sûr que ce sont des produits que l’entreprise aime.

Un billet pour la Rocket League?

Nous vous rappelons que, depuis des jours après la révélation du Cybertruck, une partie de la communauté a crié de la voir dans la Rocket League. En fait, il y avait un jury de signatures réussi avec lequel on espérait attirer l’attention de Tesla et Psyonix.

Depuis Psyonix a un accord avec Mattel pour que Rocket League reçoive du contenu Hot Wheels, beaucoup ont déclaré que ce jouet devrait être le ticket d’entrée du Cybertruck à Rocket League. Cependant, c’est un sujet qui dépend de Psyonix et Tesla, donc pour l’instant évitez de vous exciter.

Et vous, pensez-vous que nous verrons le Cybertruck dans Rocket League? Qu’avez-vous pensé de ce jouet? Dites-le nous dans les commentaires.

Rocket League est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

