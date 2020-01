Hotel Afterlife annoncé sur Nintendo Switch

Hotel Afterlife, un jeu où vous dirigez un hôtel inhabituel en enfer, a été annoncé pour Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé sur Nintendo Switch après ses débuts au quatrième trimestre 2020 sur Steam.

Découvrez les détails et les captures d’écran ci-dessous:

Au quatrième trimestre 2020, un nouveau jeu de stratégie économique Hotel Afterlife sortira sur PC – a annoncé Gaming Factory S.A.Ce magnat infernal à l’humour noir apparaîtra également sur Nintendo Switch et d’autres consoles. Les créateurs d’Alrauna Studio annoncent que Hotel Afterlife permettra la «purification des âmes pécheresses» et sera un titre adressé aux fans de la série Two Point Hospital et Dungeon Keeper, entre autres.

Le studio polonais indépendant, Alrauna Studio, travaille sur Hotel Afterlife. L’éditeur du jeu sera Gaming Factory S.A., dont les projets de publication incluent également le jeu de tir comique Chains of Fury ainsi que le jeu de sport et de course FoodBall.

Le joueur joue le rôle de directeur d’un hôtel insolite, situé dans l’au-delà de l’enfer. Cependant, les règles de cet hôtel seront loin de la norme. Comme l’expliquent les créateurs du jeu, au lieu de prendre soin des clients et de les chouchouter, le joueur sera chargé «d’héberger» les pécheurs en conséquence. Le bon fonctionnement et l’efficacité de l’hôtel vous permettront de gravir la hiérarchie d’entreprise.

Ce magnat inhabituel est créé comme un jeu solo. Le titre offrira une vaste campagne avec 9 cartes infernales, calquées sur les cercles de l’enfer de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Un mode freeplay sera également préparé, et les auteurs envisagent également un certain nombre d’ajouts basés sur des mythologies et des cultures du monde entier.

«L’hôtel Afterlife n’est pas un hôtel cinq étoiles plein de luxe mais un endroit très spécifique. C’est une sorte de purification des âmes pécheuses. Dans ce monde, la monnaie ne sera pas le dollar, le yen, l’euro ou les crypto-monnaies mais simplement les péchés. Notre jeu offrira de nombreuses opportunités et libérera le potentiel créatif des joueurs. Le gameplay se concentrera sur la construction, la personnalisation de la purification de l’âme et divers éléments économiques. Il y aura également un bon niveau d’humour ambigu et des références à la culture pop et à la politique », explique Michał Stonawski, concepteur de jeux au Alrauna Studio.

Ce nouveau magnat permettra de construire l’hôtel à partir de zéro, y compris la planification des chambres et des étages individuels. Il appartiendra également au joueur de choisir et de placer des attractions, y compris de nombreux dispositifs de torture. Le travail consistera également à gérer les casernes et le personnel, ainsi qu’à prendre des décisions architecturales et financières.

«Ce magnat infernal combinera des éléments stratégiques et économiques élaborés et beaucoup d’humour noir. Hotel Afterlife devrait plaire en particulier aux joueurs qui apprécient les jeux dans le style de Two Point Hospital, Dungeon Keeper, Hotel Giant ou Prison Architect », explique le PDG de Gaming Factory S.A., Mateusz Adamkiewicz.

Hotel Afterlife – caractéristiques principales:

magnat infernal;

purification des âmes pécheresses;

une campagne basée sur les 9 cercles de l’enfer de Dante;

beaucoup d’humour noir;

divers outils de torture;

gérer le personnel et les casernes;

classement en ligne.

Gaming Factory S.A. annonce que Hotel Afterlife sortira sur PC (Steam) au quatrième trimestre 2020. Plus tard, le jeu sortira également sur Nintendo Switch et d’autres consoles.

