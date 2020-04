Par Sebastian Quiroz

4/7/2020 4:57 pm

L’une des plus grandes surprises de Inside Xbox d’aujourd’hui a été la révélation que Hotline Miami Collection est maintenant disponible sur Xbox One. Cette collection comprend Hotline Miami et Hotline Miami 2 dans un seul paquet. Pour le moment, on ne sait pas si ce titre atteindra le Xbox Game Pass.

Pour accompagner cette annonce, une nouvelle bande-annonce rétro et violente a été publiée qui nous en dit un peu plus sur le gameplay, la mécanique et l’histoire contenus dans cette collection de deux jeux indépendants emblématiques. De même, il a été révélé que Atomic Crops est également en route vers Xbox One, seulement vous devrez attendre le 28 mai pour profiter d’un titre indépendant.

Via: à l’intérieur de la Xbox.

