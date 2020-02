Hotshot Racing amène la course d’arcade 60fps “Silky Smooth” à changer ce printemps

Curve Digital a révélé un jeu de course d’arcade coloré d’inspiration rétro qui s’appelle Hotshot Racing. Le jeu accélérera sur Switch ce printemps.

De Lucky Mountain Games et Sumo Digital, Hotshot Racing propose des visuels polygonaux brillants et un gameplay de style dérive rempli de boost dans le but de canaliser les coureurs d’arcade classiques d’autrefois. Il promet également de réaliser un “60 images lisses et soyeuses” sur chaque plate-forme – et oui, cela inclut Switch.

Le jeu propose huit pilotes au choix, chacun avec sa propre personnalité et sa propre voiture, ainsi que 16 pistes et un certain nombre de modes de jeu. Vous pouvez jouer seul ou en multijoueur – en ligne et hors ligne – y compris en mode coopératif local à écran partagé à quatre joueurs.

Il existe également un mode Grand Prix traditionnel où vous pouvez courir sur plusieurs pistes pour remporter l’or dans un championnat, un mode Contre-la-montre, un mode “ Policiers et voleurs ” où les criminels doivent échapper à la capture de la police et un mode “ Conduire ou exploser ” où les joueurs doivent courir aux points de contrôle pour éviter d’exploser.

