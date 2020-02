Hotshot Racing promet de la vitesse avec un look rétro pour ce printemps

Si nous mettions dans un shaker un peu de Virtua Racing, une partie de Daytona USA et un quart et demi de Chase H.Q., nous obtiendrions quelque chose de très similaire à Hotshot Racing. Tu ne me crois pas? Consultez ensuite leur bande-annonce de présentation, que nous partageons avec vous ci-dessous:

Comme vous avez pu le voir, Hotshot Racing promet d’apporter à votre Nintendo Switch l’esprit du plus célèbre récréatif de conduite des années 90. La première chose qui est évidente est son graphisme coloré et polygonal, qui promet de passer à 60 images par seconde en modes solo. Son style totalement arcade est également très évident, dans lequel la sensation folle de vitesse règne aux côtés d’une conduite pleine de dérapages. Pour conduire les différents véhicules proposés par le jeu, il y aura 8 pilotes avec des personnalités variées parmi lesquelles choisir et le nombre de circuits répartis dans le monde dans lesquels nous concourrons s’élève à 16. En parlant de compétition, nous pouvons le faire en en solo, en multijoueur local (jusqu’à 4 utilisateurs sur écran partagé) ou en ligne (jusqu’à 8 joueurs).

Quant aux modes de jeu, les classiques seront disponibles Grand prix ou Contre la montre (avec des classements mondiaux en ligne) accompagnés par d’autres un peu plus originaux comme Polis et Cacos (les “mauvais” s’échappent tandis que les “bons” tentent de les atteindre) ou Conduisez ou explosez (Nous devrons traverser les points de contrôle à temps si nous ne voulons pas sauter dans les airs).

Hotshot Racing sera distribué ce printemps, toujours sans date ni format défini par le moment, par Curve Digital et a été développé par Lucky Mountain Games et Sumo Digital, une étude chevronnée dans le genre de la vitesse, car ils sont responsables des titres de la saga Sonic Racing ou Forza Horizon 2 pour XBOX 360. Au vu de tout cela, êtes-vous prêt à monter sur l’accélérateur?

