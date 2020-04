House Flipper apportera les réformes à Nintendo Switch en juillet

Qui n’a jamais rêvé d’être un expert complet de la réforme? Aujourd’hui, NextNmaniacos, nous vous apportons la panacée, faite de jeu vidéo, de tout bricoleur. Et il est juste confirmé que Maison Flipper arrive sur Nintendo Switch.

Cela ne nous surprend pas, puisque House Flipper, titre développé par Merge Games (Solo: Islands of the Heart) est sorti en 2018 sur PC. Cependant, nous savons maintenant que ce simulateur de gestion et de construction arrivera au format physique, et avec diverses améliorations, pour Nintendo Switch le prochain 17 juillet 2020 grâce au distributeur espagnol Avance Discos. Ensuite, nous vous laissons avec sa bande-annonce officielle.

Le titre en question mettra à notre disposition, en tant que bon simulateur de construction et de réformes, un large éventail d’outils pour transformer nos différentes habitations, business is business, en une véritable œuvre d’art. Et c’est que l’objectif final de tout ce hangar n’est autre que de faire un profit en vendant ces immeubles. Pour terminer, nous vous laissons un petit aperçu officiel avec certaines de ses principales caractéristiques:

CARACTÉRISTIQUES:

– Mécaniciens réparateurs: Vous avez à votre disposition un ensemble d’outils et de pièces. Utilisez-les pour marteler, percer, clouer et visser les choses, et faire tout ce qu’il faut pour régler, réparer ou nettoyer les choses.

– Design d’intérieur: expérimentez en concevant des intérieurs et en décorant dans le style que vous préférez. Décorez et meublez les intérieurs avec les centaines d’objets uniques à votre disposition. Exprimez-vous!

– Jouez à votre façon: vous aimez le design d’intérieur et souhaitez remplir les pièces vides selon votre style préféré? Vous pouvez acheter un appartement vide et le meubler. Préférez-vous des choses que seuls les ingénieurs pourraient comprendre? Vous pouvez vous concentrer sur les réparations et les installations. Vous pouvez acheter une maison décente et atteindre la perfection en lui donnant du style et en réparant les choses.

– Gérer les budgets: vous aimez le risque? Voulez-vous investir? Calculez les avantages et trouvez votre meilleur rapport risque / récompense.

– Progrès: la réforme est un grand défi. Améliorez et perfectionnez vos compétences. Obtenez de meilleurs outils. Déployez de nouveaux mécanismes et gagnez de l’argent pour augmenter les investissements et accélérer les progrès. Amuse toi bien!

