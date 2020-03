Houseparty a-t-il été piraté? Voici comment supprimer votre compte sur Android et iOS! – HITC

NurPhoto / NurPhoto via .

Beaucoup de gens craignent que Houseparty ait vraiment été piraté et cherchent donc à supprimer définitivement leur compte sur iOS et Android.

Houseparty est l’une des applications les plus téléchargées depuis l’épidémie de coronavirus et le régime de verrouillage. Il a récemment été félicité pour avoir diverti une génération dans le verrouillage, mais maintenant il est à craindre qu’il ait été piraté et ait entraîné des violations de profils sur d’autres plates-formes. Si vous êtes préoccupé par la sûreté et la sécurité de l’application, vous découvrirez ici comment supprimer votre compte sur iOS et Android.

Il existe de nombreuses applications que vous pouvez utiliser pendant la quarantaine pour aider à atténuer les problèmes liés à la distanciation sociale. Certaines de ces applications pour vous garder en contact avec vos amis et vos proches pendant la distanciation sociale incluent les goûts de FaceTime et Zoom.

Cependant, bien qu’il existe depuis 2016, Houseparty n’est devenu que récemment incroyablement populaire auprès des gens qui le téléchargent maintenant plus que jamais auparavant. Mais, en raison de craintes de piratage, vous souhaiterez peut-être supprimer votre compte.

Houseparty a-t-il été piraté?

Le compte Twitter de Houseparty a démenti les allégations selon lesquelles leur application aurait entraîné le piratage de comptes Netflix et Spotify.

Il y aurait également eu des plaintes en ligne selon lesquelles l’application Houseparty a également entraîné la prédication de comptes Paypal et eBay, mais le compte Twitter officiel de l’application suggère qu’il n’y a aucune preuve.

En réponse à ces allégations, le profil Twitter officiel de l’application a publié une déclaration disant que tous les comptes sont sécurisés et que l’application ne collecte pas les mots de passe d’autres sites.

Selon Business Insider, une porte-parole de Houseparty a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qui relie l’application aux sites compromis, et elle a en outre déclaré que les gens devraient éviter l’erreur courante d’utiliser les mêmes informations d’identification sur plusieurs plates-formes.

Comment supprimer votre compte Houseparty sur iOS

Vous pouvez supprimer votre compte Houseparty sur iOS en procédant à la section Confidentialité des paramètres.

Une fois sur place, vous devriez voir une option pour supprimer votre compte Houseparty qui sera complétée en entrant votre mot de passe.

Malheureusement, il n’est pas si facile de vous retirer de l’application sur Android.

Comment supprimer le compte Houseparty sur Android

Vous ne pouvez pas supprimer votre compte Houseparty via l’application sur Android.

Plusieurs utilisateurs d’Android ont contrarié leur fureur en ligne de ne pas pouvoir supprimer leur compte Houseparty.

Bien que vous ne puissiez pas supprimer votre profil via l’application, vous pouvez contacter [email protected] ou [email protected] pour demander que votre photo de profil, nom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et numéro de téléphone soient tous supprimés du service.

