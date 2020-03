HP s’associe à Valve et Microsoft pour un nouveau casque VR

Valve, Microsoft et HP se sont associés pour développer un nouveau casque de réalité virtuelle.

Comme indiqué sur la page Web des produits HP, les trois géants de la technologie se sont réunis pour concevoir un casque VR “nouvelle génération”.

“Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque HP VR de nouvelle génération offre une expérience plus immersive, confortable et compatible que la génération précédente. C’est la nouvelle norme en VR”, indique la description du produit.

Pour ceux qui s’intéressent au matériel, il y a une option pour être averti lorsque plus de nouvelles seront disponibles.

Le propriétaire de Steam, Valve, s’intéresse déjà beaucoup à la réalité virtuelle. La société s’est associée à HTC pour lancer le Vive VR en 2016, avant de construire son propre casque Index VR. Celui lancé en mai de l’année dernière et selon SuperData, il a déplacé 149000 unités de matériel à la fin de 2019.

Plus tôt ce mois-ci, son casque Index VR a été confirmé comme étant de retour en stock en raison de problèmes de production dus au coronavirus. Cependant, il s’est vendu le même jour qu’il était disponible – le 9 mars.

Hier, le titre exclusif VR Half-Life: Alyx est sorti.