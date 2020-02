HQ Trivia a une finale, Drunken Hurrah

Après avoir entendu la nouvelle d’hier que HQ Trivia était sans le sou et fermait brusquement, l’animateur Matt Richards a payé 5 $ de sa propre poche afin que sa dernière émission puisse avoir une sorte de prix pour les téléspectateurs qui sont restés jusqu’à la fin.

Puis il a retourné leur dernier auditoire et a menacé de se foutre des maisons de tous les trolls en conversation. «Je ne vais pas mentir. Cette putain de merde. C’est le dernier QG de tous les temps! » il cria.

Avant la fermeture définitive de l’application, Richards et sa coanimatrice, Anna Roisman – à la fois soudainement sans emploi et, ipso facto, considérablement ivre – nous ont montré exactement à quoi ressemblait zéro baise dans le jeu d’adieu de HQ Trivia. C’était magnifique. (Et, assez étrangement, en quelque sorte à propos de son chaos ivre).

Les hôtes jurent à profusion tout le temps, implorent les téléspectateurs de les embaucher, parlent du butin de l’entreprise chapardée qu’ils vont vendre en ligne, se plaignent du manque de snacking de HQ Trivia et s’efforcent de ne pas pleurer. Seuls 523 téléspectateurs ont gagné, malgré les deux approximations floues des réponses immédiatement après chaque question. Cela équivaut à 0,0096 $ chacun.

Vous pouvez consulter la vidéo complète ci-dessous. Certaines de mes citations préférées incluent:

Richards: «Les gens ne veulent pas que le siège social se ferme dans le chat. Moi non plus, enculés. »Roisman, en faisant le poirier:« Quelqu’un m’engage! Je suis foutrement talentueux! “Roisman:” Vous savez, nous rions parce que nous avions de l’alcool mais je pleure à l’intérieur. . . »Richards:« Nous aurions dû nous syndiquer il y a longtemps. »

Au cas où vous l’auriez manqué, HQ Trivia a révélé hier qu’il était à plat, mettant à pied ses 25 employés à temps plein et fermant ses portes après une chance de rachat dans la dernière heure. L’application de trivia en direct autrefois virale avait des millions de joueurs en lice pour ses prix quotidiens, mais en 2018 – un an seulement après sa sortie – ce succès a rapidement chuté grâce à la baisse de popularité de HQ Trivia, au départ de son hôte d’origine, un impopulaire nouveau système basé sur des points, et une bonne dose de troubles internes.

Mais bon, au moins ils peuvent dire qu’ils ont eu un putain d’envoi.

