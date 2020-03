HQ Trivia est de retour, promet de retirer tout argent dû

Après avoir fermé ses portes le 14 février de cette année et licencié tout son personnel, les anecdotes du QG sont de retour. La résurrection surprise a été annoncée par le PDG de la société Rus Yusupov sur Twitter, et une notification push a été envoyée aux utilisateurs qui ont toujours l’application installée sur leur téléphone.

La réponse à l’annonce a été mitigée. Alors que certains utilisateurs souhaitent la distraction à un moment où nous en avons désespérément besoin, d’autres doivent encore de l’argent d’une application qui a fermé sans suffisamment de fonds pour payer les indemnités de départ de son personnel ou encaisser ses utilisateurs.

La disparition de HQ Trivia a été désordonnée, les hôtes envoyant une dernière émission en colère et à base d’alcool pour le dernier spectacle de l’application. Entre le décès soudain du co-fondateur de l’entreprise Colin Kroll, le départ d’un hôte apprécié et les conflits avec le personnel et les investisseurs, HQ Trivia avait plus que sa part de controverses avant même que l’argent ne soit épuisé.

La résurrection de cette semaine semble être l’aboutissement de plans auxquels Yusupov a vaguement fait référence dans une série de tweets après la fermeture de l’entreprise en février. La société a depuis été achetée par un investisseur anonyme qui a fourni suffisamment de fonds pour que l’émission reprenne, a rapporté le Wall Street Journal.

1 / Vendredi, j’ai annoncé que @hqtrivia fermait ses portes après l’échec d’une acquisition. Eh bien, c’était un week-end chargé, et le QG VIVRE. Plus ci-dessous

– Rus (@rus) 18 février 2020

L’animateur Matt Richards a promis que tous ceux qui attendent de retirer de l’argent pourront le faire cette semaine, et j’espère que HQ Trivia sera en mesure de tenir ces promesses afin que nous puissions tous rester coincés dans du plaisir, de la culpabilité- trivia gratuit dans les semaines à venir.

HQ Trivia est disponible sur iOS et Android, avec des notifications push alertant les utilisateurs lorsque des émissions-questionnaires en direct doivent commencer.