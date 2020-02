HTC a dévoilé trois nouveaux appareils VR

La firme de technologie HTC a dévoilé sa nouvelle série de réalité virtuelle Vive Cosmos.

Trois nouveaux modèles de matériel PC VR ont été créés, Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos XR et Vive Cosmos Play.

«Nos clients veulent une expérience VR incroyable, et nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle famille de produits sur mesure pour les cas d’utilisation VR de tous types», a déclaré Yves Maître, PDG de HTC.

«Vive Cosmos est vraiment le casque le plus polyvalent à ce jour. Des consommateurs qui découvrent la VR pour la première fois aux utilisateurs professionnels exigeants, Vive Cosmos offre une qualité, un confort et une capacité exceptionnels à évoluer dans le temps pour les voyages VR et XR – du changement des faces avant à l’ajout d’options comme le sans fil.

Tous les casques Vive ont des faces avant interchangeables, une conception rabattable et une résolution combinée de 2880 x 1700 pixels.

Vive Cosmos Elite est livré avec une plaque avant de suivi externe préinstallée, deux stations de base SteamBR et deux contrôleurs Vive. L’ensemble complet Elite coûtera 899 $ et devrait être lancé d’ici la fin du premier trimestre. Les précommandes sont disponibles pour l’Elite le 24 février.

Au deuxième trimestre, la plaque avant de suivi externe sera vendue comme accessoire individuel pour Vive Cosmos et Vive Cosmos Play. Il en coûtera 199 $.

Vive Cosmos XR est une édition autonome et une plaque frontale pour Vive Cosmos. Pour la première fois, il propose des caméras relais XR au matériel. Plus de détails sur le Cosmos XR seront dévoilés lors du GDC 2020.

Le Vive Cosmos Play a été conçu comme une introduction pour les débutants en VR premium. Il utilise quatre caméras avec un suivi à l’envers, des jeux tels que Angry Birds VR: Isles of Pigs est recommandé pour le système. Plus de détails seront annoncés sur le modèle Play au cours des prochains mois.

Le modèle Vive Cosmos actuel utilise six caméras de suivi à l’envers et peut être acheté maintenant pour 699 $. Cependant, la plaque avant à six caméras sera disponible comme accessoire autonome au deuxième trimestre pour 199 $.

En août 2019, l’Oculus Rift a repris le HTC Vive en tant que plate-forme VR la plus populaire pour les développeurs.