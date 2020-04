Hub 8-en-1 USB-C Vava, Ninja Grill, Squatty Potty et plus

Graphique: Tercius BufeteLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un bâton de combat Razer, des tricots à manches courtes JACHS NY, une exclusivité Nebula Capsule Max et une vente de sacs Timbuk2 mènent aux meilleures offres de mercredi sur le Web.

Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin d’une banque d’alimentation. Que les lumières s’éteignent ou que vous partiez en randonnée à distance qui s’accompagnera certainement de quelques pauses avec Animal Crossing en cours de route, le RAVPower 16750mAh est suffisamment puissant pour vous durer jusqu’à votre destination. Mieux encore, il ne coûte que 18 cloches avec notre code promotionnel exclusif KINJA0331.

Branchez-le à la caisse et regardez vos économies monter en flèche. RAVPower affirme que ses ports 2A réduisent de moitié les temps de charge et que son chargeur portable 16750 est 20% plus petit qu’un iPhone 8. Il est également disponible en blanc, mais malheureusement, cette offre ne s’applique qu’au modèle noir uni.

Ah, 2014. Les jours précédant la décision d’Apple de supprimer les ports que nous connaissions et aimions en faveur de l’USB-C, une norme plus rapide et réversible qui n’est toujours pas exactement prise en charge par tous vos accessoires préférés. Si vous avez besoin de retoucher des photos de votre appareil photo reflex numérique, par exemple, eh bien, vous êtes essentiellement baisé sans l’un de ces dongles ici.

L’un des meilleurs que vous puissiez trouver, le concentrateur USB-C 8 en 1 de Vava est à moitié réduit en utilisant notre code promotionnel exclusif KinjaVa330 et en coupant le coupon sur la page de liste Amazon. Combiné, cela ramène votre total de 40 $ à seulement 20 cloches! De cette façon, vous pouvez obtenir votre gâteau (un nouveau MacBook) et le manger aussi (utiliser des ports) avec trois connexions USB Type-A, une sortie HDMI, une prise Gigabit Ethernet, deux emplacements pour carte SD et une alimentation USB-C.

Si vous cherchez à investir dans une paire d’écouteurs véritablement sans fil, le TaoTronics SoundLiberty 53 ne coûte plus que 28 $ avec notre code promotionnel KINJA987. Dans sa revue, Whitson Gordon dit qu’ils n’ont “aucune entreprise aussi bonne qu’ils le sont pour un prix aussi bas”. Et il faisait référence à leur prix de détail de 40 $.

J’ai beaucoup apprécié mon temps avec le TaoTronics et je me suis régulièrement émerveillé de ce que vous obtenez pour le prix. Si vous appréciez la commodité des véritables écouteurs sans fil par-dessus tout et gardez un peu vos attentes sous contrôle – ne vous attendez pas à une expérience de niveau AirPods – ce sont des écouteurs assez solides pour des morceaux en déplacement.

28 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA987

Sortir pour une soirée cinéma dans l’arrière-cour pourrait être le moyen idéal de lutter contre la fièvre de la cabine, et si vous en attrapez un dans les prochains jours, vous pouvez retirer 80 $ sur un projecteur Anker Nebula Capsule Max pour aider à faire le travail. Votre total tombe à 390 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJA2423. Malheureusement, sa résolution dépasse 720p, mais vous pouvez étirer l’image jusqu’à 100 pouces, elle est assez petite pour tenir dans un sac, et avec Android à bord, vous pouvez charger YouTube et Netflix directement sur la Capsule Max elle-même.

390 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA2423

Si vous recherchez une expérience AirPods-esque pour votre prochain achat d’écouteurs mais que vous ne voulez pas payer la taxe Apple, ces écouteurs Bluetooth Mpow Truly Wireless sont en baisse à seulement 27 Bells aujourd’hui. Si vous utilisez le code promo 7Q9H6Z4U, vous obtiendrez l’une des entrées les moins chères dans le jeu d’écouteurs Bluetooth sans fil.

Grâce à son étui de chargement, vous pouvez vous attendre à un total de 42 heures de lecture. Donc, si vous souhaitez améliorer votre départ tôt le matin, à 6 pieds de tout le monde, c’est une bonne chose à investir.

Notre collègue Tommy dit: “Ceux-ci sont en quantité limitée, alors agissez vite si vous êtes sérieux.”

27 $

Depuis Amazon Utilisez le code 7Q9H6Z4U

Obtenez une charge de ceci: Amazon a baissé le prix de Squatty Potty à seulement 17 cloches, le plus bas que nous ayons vu sur Amazon. Écoutez, je sais qu’un certain nombre d’entre vous s’attendent à ce que j’utilise un tas d’humour de toilette, mais je suis chic et je ne vais pas obstruer votre alimentation avec cette merde. Je pense que les gens seront soulagés que je prenne cet accord au sérieux.

Ne faites pas caca cette affaire, ce modèle se situe généralement à environ 25 cloches. Alors n’attendez pas, sinon vous aurez l’impression d’envoyer une belle opportunité.

17 $

D’Amazon

Si vous manquez votre configuration de bureau debout du bureau, vous pouvez convertir votre bureau de table de salle à manger en un pour seulement 83 cloches aujourd’hui. Utilisez le code promo KJDSK pour faire tomber 17 cloches du prix. Cette contremarche se trouve au-dessus de votre bureau de boîte en carton existant et peut être ajustée pour aller plus haut ou plus bas selon vos préférences.

Ce modèle particulier a suffisamment d’espace pour deux moniteurs et offre un emplacement pour votre smartphone ou tablette pour s’asseoir à l’avant. De plus, vous avez une petite étagère pour votre souris et votre clavier qui est super sympa.

Notez simplement que nous avons vu le stock de DailySteals s’épuiser rapidement après la publication, alors n’hésitez pas si vous en avez réfléchi un.

Bien que nous vous encourageions à sortir dans votre jardin et à profiter du soleil pendant que vous fumez ces côtes, un gril intérieur est toujours incroyablement pratique, et vous ne pouvez pas vous tromper avec le Foodi AG300 4-en-1 Ninja à cet égard . L’article est en baisse à 119 $ sur Woot, le seul hic étant qu’il est reconditionné en usine.

Il s’agit d’un gril fermé, ce qui signifie que vos aliments cuisent rapidement et à fond, car la chaleur est répartie plus uniformément autour de vos viandes et légumes. La mèche de la friteuse à air vous permet de cuisiner des choses comme des frites, des chiots tièdes et même des empanadas si vous vous sentez un peu fou. Woot offre une garantie de 90 jours pour apaiser toute crainte de contrôle de qualité, alors n’hésitez pas à en saisir une.

Lorsque vous êtes dans une impasse, vous ne devriez pas avoir à compter sur la gentillesse d’étrangers pour reprendre la route. Au lieu de cela, investissez dans ce démarreur VTIN 1200A Peak Car Jump pour seulement 49 cloches.

Ce modèle particulier peut vous sortir de la plupart des situations; avec une puissance de pointe de 1 200 A, il peut démarrer à peu près n’importe quel moteur, jusqu’à 8 L pour un véhicule à essence ou 6 L pour le diesel. Mieux encore, il peut fonctionner comme une lampe de poche et peut alimenter une foule d’autres accessoires avec ses ports USB intégrés.

Pour obtenir le meilleur prix, assurez-vous d’utiliser le code promo 74DYDDP6 à la caisse.

$ 49

Depuis Amazon Utilisez le code 74DYDDP6at

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 15% sur les abonnements Bokksu et les coffrets cadeaux avec notre code exclusif, KINJA15. Si vous n’êtes pas familier, Bokksu est un service d’abonnement à une boîte à collations qui vous propose des «collations exclusives au Japon».

Lorsque j’ai rencontré Bokksu pour la première fois, je me suis dit: «Eh bien, je n’en ai pas besoin» car je me considère comme un snackeur aventureux et je vis actuellement à Elmhurst, dans le Queens, où il y a de superbes collations asiatiques.

Cependant, je l’ai essayé et j’ai été agréablement surpris. Il y avait beaucoup de friandises incluses dans la boîte que je n’avais jamais vues auparavant et j’ai vraiment apprécié toutes. Il y avait une sélection variée de sucrés et salés, donc je ne me lassais de rien. Franchement, la boîte Bokksu que j’ai reçue a été l’une des meilleures choses à se produire ces dernières semaines.

La meilleure partie? Il existe un guide pratique qui vous donne toutes les informations que vous souhaitez sur chaque gâterie (y compris les informations sur les allergies) qui supprime une grande barrière qui vient souvent en essayant de nouvelles choses avec des étiquettes non anglaises.

Shep a appelé cette étagère de 19 $ de Elevation Lab stupide. C’est. Mais le bon type de stupide, comme manger du fromage malgré sa sensibilité au lactose, ou dire à votre ex comment vous appréciez toujours son amitié …

Hum.

Tu sais ce qui n’est pas stupide? Utiliser le code promo KINJASHELF pour le ramener à seulement 19 $. Dans sa revue, Shep a déclaré:

Avec le recul, le plateau élévateur est à peu près aussi simple et évident qu’un produit peut l’être. Et pourtant, il existe étonnamment peu d’options de stockage sous le bureau à profil bas, et celles qui existent nécessitent d’être percées dans votre bureau, ce qui peut être mal vu par votre bureau. En fait, je dirais que 99% des produits d’organisation de bureau sont des choses qui vont au-dessus de votre bureau, mais pour les petits objets comme votre portefeuille et vos clés, utiliser la zone souvent gaspillée sous votre bureau est une bien meilleure utilisation de l’espace.

C’est absolument parfait pour tout le monde WFH en ce moment. Mais attention, cela s’est vendu lors de notre dernière publication. Alors prenez le vôtre, sinon nous saurons qui est le vrai mannequin. (C’est moi, c’est toujours moi.)

19 $

De amazonUtilisez le code KINJASHELF

Si vous cherchez un rafraîchissement abordable et confortable pour votre garde-robe printanière, voici votre chance. JACHS NY propose une tonne de polos, manches longues et t-shirts en tricot à manches courtes à partir de seulement 15 cloches.

Toute la collection est fondamentalement ce que j’aime: les basiques améliorés. Pour ma part, je suis friand du Henley en coton suédé noir à manches courtes. C’est juste … si simple! Et élégant.

Donc, si vous cherchez à rester à l’aise en ces temps particulièrement difficiles, c’est le marché à profiter. Notre collègue Tommy dit: “Ceux-ci sont en quantité limitée, alors agissez vite si vous êtes sérieux.”

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo SSK à la caisse. Et comme toujours, JACHS NY offre des retours gratuits, alors allez-y.

Pour les prochains jours, vous pouvez toujours profiter de la dernière vente de sacs de Timbuk2, qui réduit de 54% différents styles. Les sacs à bandoulière, les sacs polochons et les sacs à dos traditionnels dans une variété de couleurs sont à gagner. Ma recommandation personnelle est ce sac à dos Muttmover léger à 89 $ simplement en raison des utilisations du puppo Timbuk2 pour attirer notre attention. Il est vraiment trop mignon!

Je l’ai dit un million de fois et je le répète: les soins de santé mentale SONT des soins de santé, et la thérapie est une partie cruciale du traitement de vos symptômes. Vous vous sentez peut-être mal dans les décharges en ce moment, et ça va, vous n’êtes pas seul. Si vous avez besoin de parler à quelqu’un mais que vous ne pouvez pas quitter votre maison, sachez que Talkspace est le service de thérapie en ligne numéro un et qu’il offre 100 $ de réduction sur votre premier mois avec le code de réduction REMOTE100.

Étant donné que cela commence à 65 $ / semaine, vous obtenez essentiellement un essai gratuit de 7 jours, puis certains. Dans le cadre de ce service, Talkspace fait actuellement la promotion de son programme de gestion du stress et de l’anxiété COVID-19 auprès de tous les abonnés, y compris ceux qui profitent de cette remise. Essayez-le et faites-moi savoir comment c’est parce que je suis vraiment tenté de m’inscrire moi-même.

Il y a beaucoup de discours autour des avantages du CBD et de savoir si l’extrait de Cannabid sativa est réellement bénéfique pour ceux qui souffrent de douleur chronique et d’anxiété ou s’il s’agit d’un placebo habilement commercialisé comme antidote universel. Quoi que vous croyiez (j’ai moi-même vu les effets positifs d’un bon lot), JustCBD offre dès maintenant 25% de réduction sur toute sa sélection de bonbons au CBD en utilisant notre code de réduction exclusif KINJA25.

Détendez-vous, regardez peut-être un film et endormez-vous à mi-chemin. Les bonbons au CBD commencent à 8 mg et plafonnent à 25 mg / pièce, il y a donc une large gamme de dosages parmi lesquels choisir. Surtout en ce moment, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir pour notre santé mentale et physique. Dans cette mesure, le CBD est une aide éprouvée et les gommes sont la façon la plus amusante de le consommer.

Sorti aujourd’hui, le nouveau sac à bandoulière Mystery Ranch x Huckberry Mission Hybrid vous coûterait normalement 240 $. Mais pour les 72 prochaines heures, c’est à 190 $. Le sac en bois ciré est parfait pour les promenades et les randonnées isolées.

Sa poche zippée à trois voies vous permet de ranger «documents, objets de valeur et autres équipements» et est solidement fixée en place pendant que vous vous déplacez. Un département EDC zippé et divisé est parfait pour les essentiels tandis qu’un sac de démarrage désigné garde vos bottes boueuses loin de ce que vous ne voulez pas salir, comme votre ordinateur portable qui a également sa propre pochette.

Les produits Peak Design sont légendaires parmi les photographes et les nerds de l’organisation. Et cette semaine seulement, vous pouvez économiser 20% sur tous les produits Peak Design (à l’exception des trépieds de voyage + accessoires pour trépied) et 40% sur tous les sacs de tous les jours V1.

Conçus par des experts et bien construits, les passionnés font confiance aux produits Peak Design pour transporter et protéger leurs objets de valeur, mais les prix ont toujours été un obstacle pour la plupart d’entre nous. Ces rabais, cependant, abaissent un peu cette barrière.

Cette vente ne dure qu’une semaine et se termine le 6 avril. Mais les fournitures sont limitées, alors agissez rapidement avant que votre sac ne soit expédié à quelqu’un d’autre.

Vous cherchez un nouvel équipement d’entraînement ou au moins des vêtements super confortables pour travailler à domicile? À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 20% sur toute la gamme de pantalons, shorts, t-shirts et vêtements d’extérieur Olivers lorsque vous utilisez le code promotionnel INITTOGETHER à la caisse.

Si vous n’êtes pas familier, Olivers fabrique certains de nos vêtements de sport pour hommes préférés qui ne ressemblent pas à des vêtements de sport,

Nous avons déjà écrit sur les boîtes mystères Olivers et c’est une promotion super populaire. Olivers a décidé d’opter pour un itinéraire plus traditionnel cette fois-ci et de choisir vos propres cadeaux. Et tout va bien, alors parcourez et économisez.

Que vous travailliez à domicile ou que vous fassiez de la peine à certains noobs sur Call of Duty, votre utilisation accrue d’Internet appelle à une plus grande prudence contre les dangers numériques qui se cachent. Le moins que vous puissiez faire est de configurer un antivirus, et une licence d’un an pour la suite de protection totale de McAfee se trouve à 17 $ sur Amazon Gold Box. Vous serez en mesure de protéger un total de trois appareils pour le coût, et il est compatible PC, Mac et mobile.

17 $

D’Amazon

Vous devez savoir d’où vous venez pour savoir où vous allez. L’histoire se répète toujours. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Nous pourrions utiliser tous les idiomes pour vous convaincre de l’importance de rafraîchir l’histoire du monde, et un abonnement à National Geographic History à 60% de réduction est un excellent moyen de commencer. Vous pouvez vous connecter avec un abonnement numérique d’un an sur Kindle pour seulement 9 $, vous donnant droit à des numéros bimensuels d’articles et de revues photo qui vous ramènent dans le temps. Vous pouvez également obtenir un abonnement papier de 6 mois pour 12 $.

Maintenant, si seulement quelqu’un pouvait comprendre l’une des plus grandes questions à propos de notre passé: poulet ou œuf?

12 $

D’Amazon

16 $ US

D’Amazon

Que vous ayez déjà traversé la crise d’identité de Forky (je pense toujours qu’il aurait dû s’appeler Sporky) mignon mais affolant et triste ou que vous êtes nouveau dans l’univers de Toy Story, Microsoft vous offre une excellente occasion de dépenser plus passer du temps avec votre gang de plastique préféré. La collection de quatre films Toy Story est à 73% de réduction, et cela inclut les versions 4K Ultra HD pour seulement 22 $. Vous pouvez également l’acquérir en HD pour 17 $.

Les titres numériques du Microsoft Store sont visibles sur PC, Xbox One, Xbox 360, Android, iOS et même HoloLens. Cependant, vous aurez besoin d’une Xbox One S ou Xbox One X pour regarder en 4K, alors assurez-vous d’opter pour la version HD si vous n’avez pas de console.

Mon carnet de commandes eBook est gigantesque. Il est en quelque sorte encore plus important que mon carnet de commandes de jeu, malgré le fait que jouer et battre un jeu vidéo prend beaucoup plus de temps que de lire et de terminer un livre. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas résister à une bonne offre de livres électroniques Kindle, et Amazon en a une bonne cette semaine: dépensez 20 $ en livres électroniques et vous obtiendrez 5 $ de crédit Kindle … pour plus de livres, essentiellement.

Il y a cependant une astuce à cet accord: vous devez Activer il. Il ne s’applique pas automatiquement au moment du paiement, alors assurez-vous de cliquer sur ce lien et d’activer l’accord avant de vous lancer dans une séance d’achat.

Bien sûr, il y a aussi des ventes sur les livres électroniques eux-mêmes. Par exemple, tous les romans de CS Lewis coûtent 2 $ l’unité, donc si vous avez toujours voulu lire The Chronicles of Narnia, c’est maintenant votre chance d’obtenir la série entière à bon marché. Comme toujours, il existe une quantité ahurissante d’eBooks en vente que vous pouvez également parcourir à votre guise.

Puisque personne n’a demandé, ce que j’aime faire pendant ces promotions, c’est ramasser un ou deux livres qui ne sont jamais en vente (en vous regardant, les romans Harry Potter et Witcher), puis travailler jusqu’à ce que les 20 $ dépensés pour le crédit. C’est juste un bonus pour moi de faire des folies sur certains romans que j’ai du mal à justifier autrement.

Les logiciels antivirus ont une histoire fragile, principalement en raison du coût élevé, des publicités intrusives, des logiciels espions et du talent à gâcher les ressources système. De nombreux programmes se sont améliorés dans tous ces domaines au fil du temps, comme Webroot, qui crée une application antivirus spécialement conçue pour les joueurs, qui offre 10 $ de réduction sur Amazon aujourd’hui. Vous bénéficierez d’une année complète de couverture pour un ordinateur à ce prix.

Webroot combine ses définitions et analyses approfondies des menaces avec une interface utilisateur légère, des analyses plus rapides et un optimiseur de système qui permet à votre système d’exploitation de fonctionner au mieux.

Si vous êtes un étudiant qui a besoin d’un accès à Internet pour suivre ses études, Comcast veut vous séduire avec une carte-cadeau Visa de 150 $. Tout ce que vous devez faire est de prouver que vous êtes un étudiant, et vous obtiendrez de l’argent gratuit tant que vous serez sur les forfaits Performance Starter + Internet, Choice TV Select Double Play ou Choice TV Select Double Play +. Notez que cette offre ne s’applique qu’aux étudiants qui ont été forcés de vivre hors campus. Ceux qui sont encore solidement ancrés dans la vie de dortoir ne doivent pas s’appliquer. L’accord est en vigueur jusqu’au 1er juin 2020.

Oh non, je comprends tout à fait: ce coup de cul brutal que vous avez pris dans Mortal Kombat 11 était certainement parce que vous utilisiez votre contrôleur au lieu d’un bâton d’arcade légitime. Corrigeons cela: Amazon a le bâton de tournoi Panthera Evo de Razer pour 170 $, une remise de 30 $. Il est conçu pour être utilisé avec PlayStation 4, prend en charge le plug-and-play sur PC et peut même être utilisé avec la Nintendo Switch et la Xbox One avec du matériel supplémentaire.

Vous trouverez 10 boutons de visage et un joystick à huit directions, ce qui devrait être plus que suffisant pour vous assurer de ne pas sentir un autre combo de fin de jeu quand tout est en jeu. Il est également entièrement modifiable, vous pouvez donc échanger les boutons et le joystick une fois que l’usure finira par arriver.

170 $

D’Amazon

Si vous voulez un casque sans fioritures (c’est-à-dire sans éclairage RVB), pensez au Logitech G332 SE. Bien qu’il ne soit pas du tout flashy, il possède de gros pilotes audio de 50 mm, un micro à bascule et utilise une prise de 3,5 mm pour être compatible avec un PC et la plupart des consoles de jeu.

Il s’agit de la meilleure remise que nous ayons vue sur ce casque particulier. Le Logitech G332 SE se vend généralement entre 45 et 60 $, c’est donc un achat formidable.

Ce pack édition tout numérique Xbox One S 1 To est fou. Pour 170 $, vous obtenez la console, un contrôleur de rechange et trois jeux numériques (Minecraft, Sea of ​​Thieves et Forza Horizon 3.) C’est 30 $ de moins que la console (sans le contrôleur de rechange) est normalement. Pour quelqu’un coincé à la maison, à la recherche d’un moyen amusant de passer le temps, cela pourrait être l’affaire parfaite.

Il n’y a rien de pire que d’emmener votre Nintendo Switch en voyage et de la faire mourir deux heures, tout cela parce que vous ne pouviez pas vous empêcher de travailler sur votre île Animal Crossing. (Vous étiez censé passer ce temps à emballer. Honte à vous.) Mais si vous aviez un chargeur de voiture rapide HORI – qui coûte 15 $ chez Amazon en ce moment – cela ne poserait aucun problème. Avec six pieds de longueur pour travailler, vous pourrez jouer et recharger même si vous êtes coincé à l’arrière d’un long camion. Accrochez-le simplement à l’allume-cigare de votre voiture et vous recommencerez à terroriser les voisins de votre village en un rien de temps.

15 $

D’Amazon

Vous passez probablement beaucoup plus de temps à l’intérieur que d’habitude en ce moment, alors pourquoi ne pas donner à vos oreilles quelque chose de agréable à écouter? Le haut-parleur Google Home, qui se vend généralement à 100 $, est disponible dès maintenant pour 70 $ chez Daily Steals.

Que vous ayez besoin de changer vos airs tout en préparant votre entrée au levain, que vous souhaitiez un débriefing rapide sur les nouvelles pendant que vous vous occupiez de votre routine matinale, ou que vous vouliez simplement jouer avec vos lumières intelligentes sans actionner aucun interrupteur, Google Home est un haut-parleur solide avec de nombreuses fonctions pour jouer avec.

Bénéficiez de 40 $ de réduction sur la paire d’écouteurs sans fil ANC True récemment lancés avec le code promotionnel T18NC30OFF. Nous avons vu beaucoup de casques sans fil sur le marché récemment d’un certain nombre de fabricants différents, tous surpassant les AirPod omniprésents en termes de qualité sonore et de prix.

Cette fois, Aukey se présente comme une alternative à AirPods Pro. Leurs écouteurs ANC peuvent durer 7 heures sur une seule charge, plus 17 supplémentaires grâce à son étui de charge. Les pilotes dynamiques de 13 mm promettent également une qualité audio Hi-Fi, en plus de la suppression active du bruit.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promotionnel pour obtenir le meilleur prix que nous ayons jamais vu.

98 $

Depuis amazon Utilisez le code T18NC30OFF

Hé, si vous êtes encore assez ballin pour acheter une télévision massive au bord de l’effondrement économique le plus épique du monde, plus de pouvoir pour vous. Ceux qui ont eu l’œil sur le Sony X950G de 85 pouces pourraient tout aussi bien appuyer sur la gâchette aujourd’hui, car c’est tout le temps que vous devez en acheter un chez Newegg pour 2 950 $. Les ventes font régulièrement tomber ce téléviseur à 3 500 $ par rapport à son PDSF de 4 300 $, donc vos économies sont importantes quelle que soit la manière dont vous les découpez.

Ce téléviseur LED dispose de 4K HDR avec Dolby Vision, Dolby Atmos et même IMAX Enhanced, vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour regarder certaines de ces sorties cinéma à la maison avec des détails époustouflants. Vous recherchez également certains des meilleurs angles de vue, contraste et reproduction des couleurs que vous trouverez dans un ensemble de LED qui évite les points quantiques. Pour couronner le tout, vos fonctionnalités intelligentes sont optimisées par Android TV, avec la fonctionnalité Alexa et Google Assistant pour vous aider à trouver de nouvelles choses à regarder et à faire fonctionner votre maison intelligente en douceur.

N’oubliez pas Sound-from-Picture, qui fait correspondre la position spatiale de votre audio à ce que vous voyez à l’écran.

Le seul inconvénient de ce téléviseur est qu’il a les pieds les plus laids que nous ayons jamais vus. Heureusement que c’est montable!

Votre chaise d’ordinateur ne fait plus son travail? Vous remarquez soudain à quel point cela vous fait mal au dos maintenant que vous travaillez à domicile? Eh bien, si vous vous dirigez vers Dailysteals et utilisez le code KJERGOCHR, vous pouvez obtenir une toute nouvelle chaise de bureau à dossier résille pour seulement 52 $. La chaise est également disponible dans toutes les couleurs – je suis partial

Passez à cette vente Clarks sur tout le site et économisez gros sur une tonne de chaussures chics et confortables. J’adore mes bottes Clarks Chukka et lors de cette vente, j’ai acheté une paire de pantoufles Kerby Finlo pour 13 $.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promotionnel TAKE30 à la caisse pour économiser gros sur une tonne de styles. Pour tirer le meilleur parti de votre dollar, je vous suggère de magasiner dans les sections dédouanement et vente.

Ce chargeur Anker PowerWave Stand à 14 $ est l’accessoire de bureau parfait. Non seulement il rechargera votre smartphone compatible Qi, mais il soutiendra également votre téléphone afin que vous puissiez voir si vous recevez une notification immédiatement. 12 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, mais sachez que cela ne vient pas d’un adaptateur mural, vous devrez donc le brancher sur votre ordinateur ou fournir votre propre prise USB pour l’alimenter.

14 $ US

D’Amazon

Les écouteurs sans fil QuietComfort 35 II de Bose établissent la norme pour toutes les autres marques en matière de technologie antibruit. Et maintenant, vous pouvez obtenir une paire remise à neuf pour 200 $. Ce prix est 100 $ plus bas que d’habitude.

Gizmodo dit:

Hors de la boîte, ils se sentaient toujours un peu fragiles, et sur ma tête, la qualité audio semblait inférieure au prix. C’est du moins ce que je pensais avant d’essayer les nouvelles boîtes sans fil QuietComfort 35. L’annulation du bruit est sans égal et le son est formidable, pour la plupart.

Cependant, comme avec toutes les grandes choses, ce ne sont toujours pas super bon marché. Mais il est difficile de s’opposer à cet investissement, surtout lorsque vous travaillez à domicile.

Économisez gros sur une prise murale Aukey USB-C adaptée aux voyages avec le code YU95W2PJ. Cela réduira le prix de ce chargeur de livraison électrique AUKEY 30W à seulement 15 $. Cette unité offre une prise USB standard plus USB-C pour charger deux appareils à la fois.

Par exemple, son port USB-C de 30 W peut charger un ordinateur portable ou une Nintendo Switch, tandis que l’USB standard charge votre téléphone.

Si vous utilisez toujours l’unité à prise unique fournie avec votre appareil, vous avez besoin d’une mise à niveau. Je veux dire, imaginez la commodité de charger deux de vos appareils à la fois? C’est l’avenir. Et c’est une excellente occasion de prendre une longueur d’avance … eh bien, le voyage que nous ferons tous une fois que ce gâchis aura explosé.

22 $

D’Amazon

Écouteurs intra-auriculaires sans fil True Bird RUN XT Sport de Jaybird | 50 $ | Amazon et Best BuyGraphic: Tercius Bufete

La course à pied reste l’une des rares choses que nous pourrions faire en ces temps difficiles pour rester en bonne santé et sortir. Et maintenant, vous pouvez économiser gros sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil RUN XT Sport True de Jaybird.

Ceux-ci offrent Bluetooth 4.1, des embouts et des ailettes en silicone échangeables, compatibles avec Google Assistant et Siri, et ils sont résistants IPX7.

Habituellement vendus à 80 $, ces écouteurs annoncent 4 heures d’autonomie sur une seule charge, plus 8 heures supplémentaires avec l’étui de chargement. Donc, vous aurez certainement encore du jus même après une longue course. Je veux dire, bien sûr, vous devrez toujours utiliser un désinfectant pour les mains, vous laver les mains et vous éloigner socialement de tout le monde à l’extérieur.

Donc, si vous recherchez une paire d’écouteurs vraiment sans fil, achetez-les chez Amazon et Best Buy pour 50 $.

Besoin d’une batterie capable de démarrer votre voiture aussi facilement que votre téléphone? Procurez-vous le démarreur de saut de voiture SuperSafe 4000A Peak de Gooloo pour 84 $ sur Amazon en utilisant le code promo CR7OCIC2.

Alors que la plupart des gens ont besoin d’un chargeur portable que vous pouvez fourrer dans un sac ou une poche de veste, cette batterie contient suffisamment d’énergie pour démarrer rapidement votre voiture. Avec deux ports de chargement USB-A et un port de chargement USB-C, vous pourrez garder tout votre équipement chargé pendant vos déplacements sans vous soucier de tuer la batterie de votre voiture.

84 $

Depuis amazon Utilisez le code CR7OCIC2

Tout le monde n’a pas le luxe de l’humidité dans l’air pendant les mauvais moments. Certains d’entre nous vivent dans des appartements ou des maisons secs où nous pouvons à peine respirer par les narines. La solution, me dit-on, est un humidificateur. J’en ai un bon marché en ce moment mais ça craint! Celui-ci de TaoTronics, selon les critiques, est bien meilleur.

Chez MSRP, son prix de 100 $ est un peu raide si je suis honnête, mais à 77 $ avec notre code exclusif KINJIA97R (plus le coupon coupable sur le site), c’est en fait assez tentant. L’unité de 5,5 litres, conçue pour les grandes pièces, est capable d’évacuer l’air sec pendant 45 heures directement sur un remplissage. Il couvre des pièces allant jusqu’à 200-450 pieds carrés, ce qui, étant donné que mon appartement mesure 550 pieds carrés dans son intégralité, signifie que vous n’en aurez peut-être besoin que d’un.

Mais si vous avez un appartement ou une maison plus grands, ce n’est pas une mauvaise idée d’en débourser un dans chaque pièce. En hiver, vous pouvez même régler la température pour distribuer un brouillard chaud jusqu’à 140 ° F, pour une expérience de type sauna. Cela dit, le mode brume chaude est automatiquement désactivé la nuit pour vous protéger du bruit de la surchauffe et des bruits perturbateurs.

77 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJIA97R

Parfois, la batterie de votre voiture meurt … Ça craint. Si vous n’êtes pas pris au dépourvu, vous devrez frapper à la porte des voisins ou demander à des étrangers dans le parking «de sauter», et qui veut vraiment parler à d’autres personnes? Au lieu de cela, vous pouvez acheter le démarreur de saut de voiture portable DBPOWER pour seulement 60 $, si vous utilisez le code G5WDZHOR.

Ce pull est petit, vous pouvez donc le jeter dans le coffre avec le reste de la trousse d’urgence (que vous avez certainement, non?) Et il sera prêt lorsque vous en aurez besoin. Vous pouvez également utiliser le démarreur de saut pour charger vos appareils, si vous en avez vraiment besoin.

Avec la vie quotidienne qui grimpe lentement, il peut être facile de ne pas atteindre votre objectif de pas quotidien. Que vous soyez sur le tapis roulant, que vous vous promeniez dans votre arrière-cour ou que vous osiez vous éloigner de plus d’un mètre de votre domicile, un tracker Fitbit vous permet de rester sur la bonne voie, et ils sont actuellement très avantageux sur Amazon. Le Fitbit Versa Lite a tous les éléments essentiels et un moniteur de fréquence cardiaque, et le modèle Mulberry est à seulement 100 $ aujourd’hui. Le Fitbit Ace – conçu pour les enfants – est également en vente au prix de 50 $, ce qui est une manne de 20 $ pour vous.

Le premier est ce que vous voulez pour des informations d’entraînement plus impliquées (il y a plus de 15 modes d’exercice différents) et le suivi du sommeil, ainsi que le contrôle et les notifications du smartphone. Le Fitbit Ace 2, quant à lui, n’est pratiquement utile qu’en tant que tracker de pas, mais avec des contrôles parentaux et des fonctionnalités amusantes pour les enfants, il pourrait être l’appareil parfait pour habituer vos jeunes à adopter de saines habitudes.

50 $

D’Amazon

100 $

D’Amazon

REI a toutes sortes d’offres cette semaine, et c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire un petit rappel de printemps pour leur garde-robe (ou leur équipement de camping). Jusqu’au 11 avril, REI offre 30% de réduction sur les produits Patagonia, et vous n’avez même pas besoin d’être membre pour profiter de l’offre.

Inclus dans cette vente sont un tas de polaires snazzy, des écharpes et le gilet gonflé toujours dans le style (?). Si vous êtes un amateur de plein air, la gamme de vêtements et d’équipement Patagonia sera parfaite pour vous.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience avec la console Nintendo Switch, envisagez d’investir dans la manette Hori Split Pad Pro Demon X Machina. Beaucoup plus confortables que le Joy-Con standard, ces alternatives offrent des joysticks de taille standard et des boutons programmables en dessous.

Voici ce que Kotaku avait à dire:

Le contrôleur Grip est assez limité. Il ne possède pas de batterie interne, il ne peut donc être utilisé que lorsqu’il est connecté au commutateur. Il n’a ni capteur gyroscopique, ni caméra infrarouge, ni communication NFC ni vibration. Ce qu’il a, ce sont des boutons volumineux, de gros bâtons analogiques, un d-pad approprié et ce qui ressemble à un joli poids.

Hori a utilisé l’espace supplémentaire sur le contrôleur Grip pour ajouter un bouton programmable à l’arrière, qui peut être mappé à n’importe quel autre bouton du contrôleur.

40 $

D’Amazon

.