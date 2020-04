Hugh Jackman confirme qu’il ne reviendra PAS en tant que Wolverine

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

16/04/2020 19:11

L’acteur Hugh jackman est intrinsèquement lié à Wolverine, après s’être mis à la place du personnage pour neuf films du X Men. Malgré que Jackman il considère toujours le rôle comme l’un de ses favoris dans toute sa carrière, il n’a aucun problème avec quelqu’un d’autre qui le prend sur le Univers cinématographique Marvel, et nous rappelle qu’il ne jouera plus le personnage.

À la fin de l’année dernière, quelques rumeurs ont commencé à émerger suggérant que Marvel Je voulais offrir à nouveau le rôle à Jackman pour lui MCU, ce qui a sans aucun doute excité tous les fans du personnage. Maintenant, nous sommes désolés de vous dire que ces rumeurs se sont avérées fausses, car la rumeur elle-même Jackman a confirmé qu’il ne reviendra plus comme Wolverine, Mais tout comme nous, il est très excité de rencontrer l’acteur qui donnera vie au mutant sur grand écran:

«Si cela m’était arrivé il y a sept ans, j’aurais dit oui, mais je savais que c’était le bon moment pour quitter le navire – pas seulement pour moi, mais pour le personnage. Quelqu’un d’autre le ramassera et ira de l’avant. C’est un très bon caractère pour ne pas le faire. C’est comme si vous rentriez d’une fête et que vos amis vous appelaient et vous disaient: “Hé, un très bon DJ vient d’arriver sur scène et la musique est super, tu reviens?” Et vous dites: “Ça a l’air bien, mais… non. “Ils iront bien avec quelqu’un d’autre.”

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de rencontrer non seulement votre nouvel acteur, mais la façon dont Marvel Il prévoit d’introduire les mutants avec le reste des Avengers et d’autres personnages dans son Univers cinématographique.

Source: Daily Beast

J.J. Abrams dirigera la série Justice League Dark pour HBO Max



Selena Gómez a poursuivi ce jeu vidéo pour “utilisation de son image sans sa permission”

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.