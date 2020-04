Human Minute vous connecte avec un inconnu par chat vidéo

La distance physique est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé de nos communautés, oui, mais cela nous rend tous beaucoup plus seuls. Oui, nous aplatissons la courbe – et c’est extrêmement important – mais il est difficile de nous couper de nos amis et de notre famille pendant des semaines à la fois. Les appels Zoom ne remplacent tout simplement pas une connexion humaine authentique.

C’est là que la «minute humaine» de Human Online entre en jeu.

Cette simple plate-forme de «chat» vidéo relie deux étrangers à distance et leur demande de simplement se contacter dans les yeux pendant une minute entière – l’idée étant que vous faciliterez une connexion authentique par le silence.

Des artistes individuels et des traditions spirituelles entières ont utilisé des techniques similaires pour faciliter les liens émotionnels entre les gens, et il y a beaucoup de données scientifiques confirmant comment l’acte de base de regarder quelqu’un dans les yeux peut être une expérience profonde. Peut-être que cela peut aussi nous aider à trouver un moment de véritable connexion en ces temps troublés.

Comment utiliser Human Minute

Capture d’écran: Brendan Hesse

Accédez à Human.Online et cliquez sur “Se connecter.” Cliquez sur “Créer un compte” si vous n’en avez pas et suivez les instructions de vérification. Une fois que vous êtes connecté, faites défiler vers le bas jusqu’à la boîte vidéo et cliquez sur “Relier.”Acceptez les consignes d’utilisation: pas de conversation, pas de gestes ou de communication écrite, et, vous savez, ne flashez pas l’autre utilisateur. Vous devrez alors attendre pendant que le site vous jumelle avec quelqu’un. Vous serez averti à l’écran une fois que l’autre utilisateur sera prêt à se connecter; sinon, vous pouvez essayer de rejoindre un plus grand “rassemblement” multi-utilisateurs s’il en existe un. Ensuite, cliquez sur “Autoriser” pour permettre à Human Online d’accéder à la caméra de votre appareil. Un guide à l’écran vous aidera à aligner la vue de votre caméra pour obtenir les meilleurs résultats. Cliquez sur “Début” pour se connecter à l’autre personne. Voici la partie la plus difficile: établissez un contact visuel avec votre match pendant 60 secondes. Une barre de minuterie s’affichera pendant les 10 premières secondes, puis disparaîtra et réapparaîtra pour les 10 dernières secondes afin que vous puissiez vous préparer à la fin du «chat». Vous pouvez également cliquer sur «Mettre fin à la connexion» pour terminer la vidéo plus tôt. Après l’appel, vous pouvez envoyer un “Je vous remercie” à l’autre participant ou, si nécessaire, signalez tout comportement abusif. Cliquez sur “Passez de cette expérience” lorsque vous êtes prêt à fermer la fenêtre.

Ce que ça fait de regarder un étranger pendant 60 secondes

C’est une chose de savoir expliquer comment utiliser Human Minute, mais vous vous demandez probablement à quoi cela ressemble vraiment, alors je vais partager mon expérience.

J’ai vu des utilisateurs de Human Minute avouer qu’ils étaient très anxieux dans les moments qui ont précédé la vidéo, et je m’attendais à ce que je ressente la même chose, mais j’ai trouvé que j’étais plus curieux qu’autre chose. Cela tient en partie à ma personnalité: je ne suis pas nécessairement une personne timide. J’étais un «gamin de théâtre» bien au collège, j’aimais prendre des cours de prise de parole en public et j’aimais toujours être autour et devant les autres la plupart du temps. Sans parler du fait que je partage et publie du contenu en ligne depuis mon adolescence. J’ai une aversion pour certains paramètres sociaux, bien sûr, mais en général, je suis d’accord avec les étrangers.

Pourtant, je ne nierai pas que j’avais des réserves. L’expérience de Human Minute est tout à fait personnelle, et même si 60 secondes semblent si éphémères la plupart du temps, je me suis demandé ce que ça ferait de regarder un étranger aussi longtemps.

En fait, ce n’est pas si mal.

J’ai chargé le site Web, créé un compte et cliqué sur «se connecter». Après un tutoriel très rapide et un aperçu des directives, j’ai reçu une notification qu’un autre utilisateur m’attendait. J’ai cliqué sur «Je suis prêt», la vidéo est sortie en plein écran et j’ai soudainement regardé un homme âgé sur mon écran. Une barre de progression en haut a commencé à défiler lentement, puis a disparu.

J’ai remarqué que lui et moi étions assis dans des pièces d’aspect très similaire, flanquées d’étagères. Je me suis dit: «C’est un peu comme si je me regardais dans quelques décennies» et j’ai souri, un peu à cause de la maladresse. Puis il sourit. Ensuite, nous avons tous les deux souri davantage, et j’ai arrêté de penser après ça.

Capture d’écran: Brendan Hesse

La prochaine chose que je savais, la barre de progression est revenue en vue, signalant que nous approchions de la fin de notre moment partagé. Je m’attendais à ce que les 60 secondes se sentent comme une éternité maladroite, mais en fait, elles sont passées assez rapidement.

Il acquiesça silencieusement au dernier moment, et la connexion se termina automatiquement. La page m’a demandé d’enregistrer ce que je ressentais et j’ai cliqué pour remercier l’autre personne juste au moment où j’ai reçu une notification qu’il avait fait de même.

J’ai pris un moment pour réfléchir exactement à ce que je ressentais et je peux vraiment dire que j’ai eu une réaction positive. Les dernières semaines ont été difficiles pour moi, car je suis sûr qu’elles l’ont été pour d’autres. J’ai essayé d’utiliser des activités de groupe à distance pour rester en contact avec mes amis, et je suis devenu assez bon pour entretenir des conversations avec des voisins de l’autre côté de la rue, mais ces situations étaient au mieux des interactions au niveau de la surface. Et même si je ne peux pas dire que regarder un inconnu pendant 60 secondes a vaincu mon blues de quarantaine – et ce n’est pas l’expérience transcendantale qui change la vie que la marque de Human Online a présentée – cela a définitivement eu un impact durable sur la qualité de ma journée jusqu’à présent .

De toute évidence, le potentiel d’abus d’une plate-forme comme celle-ci est élevé, et je ne blâme pas les gens de rester à l’écart parce qu’ils ne veulent pas être flashés par un étranger ou soumis à d’autres images dérangeantes. De même, l’image de marque de Human Online se rapproche odieusement du slogane «New Age»; certaines personnes pourraient être découragées par cela, et, c’est juste. Mais en ce qui concerne l’expérience elle-même, je l’ai trouvée étrangement émouvante. Je vous suggère d’essayer si vous êtes curieux.

