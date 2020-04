Humble a levé plus de 6,5 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus

La vitrine de jeux vidéo Humble a collecté plus de 6,5 millions de dollars pour les organisations caritatives impliquées dans le soulagement des coronavirus avec son pack Conquer COVID-19.

Dans un article de blog, la société a déclaré qu’elle avait collecté 6 565 557 $ pour Direct Relief, International Rescue Committee, Médecins sans frontières et Partners in Health. Les gens ont acheté 208 527 du forfait susmentionné entre son lancement le 31 mars et le 24 avril.

“Direct Relief est si profondément reconnaissante de l’extraordinaire générosité de la communauté Humble Bundle pour aider à assurer la sécurité des agents de santé alors qu’ils se mettent en danger pour nous protéger tous”, a déclaré Direct Relief.

“Ce soutien se traduit par une aide immédiate et pratique – équipement de protection individuelle pour les médecins et les infirmières, médicaments et fournitures pour les personnes atteintes de cas graves de COVID-19, et ressources pour les personnes touchées les plus à risque dans tout le pays. un merveilleux exemple de tous ceux qui se rassemblent et font tout ce que nous pouvons pour protéger ceux qui sont les plus vulnérables. “

Médecins sans frontières a ajouté: “Au nom de Médecins sans frontières et des personnes que nous servons, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la communauté Humble pour votre générosité. Grâce à vous, nous recevrons près de 1,5 million de dollars en dons, ce qui permettra nos équipes vont lancer des programmes d’urgence pour aider à endiguer la propagation du COVID-19 dans les communautés les plus durement touchées, soigner les patients infectés et répondre aux conséquences de la pandémie sur les systèmes de santé locaux. En ces temps difficiles, votre soutien est vraiment significatif et aider à sauver la vie des plus vulnérables – de la Syrie au Nigéria, en passant par la Grèce, l’Italie et bien plus. “