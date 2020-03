Humble Bundle Choice for March propose 12 nouveaux jeux

Le March Humble Bundle Choice propose des titres tels que My Friend Pedro, F1 2019 et Niffelheim.

Humble Bundle Choice a révélé douze nouveaux jeux pour mars, disponibles pour tous les abonnés. Avec une gamme de titres AAA et Indie, il y en a pour tous les goûts.

Les titres de mars comprennent:

Mon ami Pedro

Mon ami Pedro est un ballet violent sur l’amitié, l’imagination et la lutte d’un homme pour effacer quiconque sur son chemin à la demande d’une banane sensible. L’utilisation stratégique de la visée divisée, du ralenti et de la brèche élégante de la fenêtre crée une séquence d’action sensationnelle après l’autre dans une bataille explosive à travers le monde souterrain violent.

Pack Planet Coaster + Worlds Fair

Surprenez, ravissez et excitez les foules en construisant le parc à thème de vos rêves. Construisez et concevez d’incroyables parcs de montagnes russes avec une attention inégalée aux détails et gérez votre parc dans un monde vraiment vivant.

F1 2019

F1 2019 comprend toutes les équipes officielles, les pilotes et les 21 circuits de la saison 2019. Cette année voit l’inclusion de F2 avec des joueurs capables de terminer la saison 2018 avec des goûts de George Russell, Lando Norris et Alexander Albon.

Fell Seal

Chasseurs de bataille

EXA Punks

Turok

Death’s Gambit

198X

Niffelheim

AI War 2

Etherborn

Trois forfaits d’abonnement Choice sont disponibles qui offrent une gamme de fonctionnalités, y compris des jeux originaux humbles et un accès à Humble Trove. Les prix varient de 3,99 £ à 15,99 £.

