Humble Bundle introduit la tarification régionale pour certaines devises

Le bundle Humble Bundle de jeux numériques axés sur la charité prend désormais en charge la tarification régionale pour une variété de devises.

Comme l’a révélé la société – et repéré par GamaSutra – ce système prend en charge l’euro, la livre sterling, les dollars canadien, néo-zélandais et australien, la livre turque, le rouble russe et le peso philippin. Cela signifie que les clients de ces régions qui achètent n’importe quoi sur Humble Bundle – que ce soit dans le magasin ou pour le service d’abonnement Choice de la plate-forme – peuvent le faire en monnaie locale plutôt qu’en dollars américains.

La société affirme qu’elle prévoit de prendre en charge davantage de devises à l’avenir.

“Parallèlement au lancement de Humble Choice, nous avons introduit une mise à jour des prix pour certaines régions”, a déclaré la société.

“Alors que chaque région paiera à peu près le même prix (en fonction des taux de change), les utilisateurs dans des endroits spécifiques pourront désormais payer leur abonnement dans leur devise locale.”