Humble Bundle lève plus de 6,5 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus

Plus de 200 000 ont été vendus avec de grands jeux comme Darksiders II ou Hollow Knight en tant que protagonistes.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de l’irrésistible Humble Bundle contre le coronavirus qui comprend de grands jeux vidéo tels que Darksiders II ou Hollow Knight pour très peu d’euros, et maintenant nous savons qu’il a été un succès complet, générantplus de 6,5 millions de dollarsqui sera utilisé pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Broken Age, Undertale, Killing Floor ou Darksiders 2 sont quelques-uns des jeux du packAu total, 6 565 557 $ ont été amassés grâce à l’achat de208,527 packs, les gérants de magasins n’ont donc pas hésité à remercier les fans pour leur collaboration. “Votre soutien fait une grande différence”, ont-ils déclaré. “Merci encore pour tout votre soutien en ces temps difficiles”, ajoutent-ils dans leur écriture. “La communauté Humble continue d’aller de l’avant et au-delà!”

Comme nous vous l’avons déjà dit, ce Humble Bundle comprend des jeux comme The Witness, Killing Floor 2, Undertale, Brothers – A Tale of Two Sons ou l’aventure graphique Broken Age entre autres. Ce n’est pas la seule entreprise du monde du jeu vidéo à avoir décidé de soutenir la lutte contre le coronavirus. Il y a quelques semaines, CD Projekt a fait don de près d’un million de dollars pour lutter contre le virus, tandis que Nintendo a fait don de fournitures médicales aux États-Unis, ou Rockstar a fait de même, allouant 5% des achats de GTA Online et Red Dead Online à la lutte contre le coronavirus.

Bien que ce pack coronavirus ne soit plus disponible, vous pouvez être intéressé par cet autre Bundle Humble qui donne accès à des jeux comme Borderlands, et BioShock et 10 autres jeux PC pour moins de 20 euros.

.