Hyp de Paris Eternal prend sa retraite de l’Overwatch League

Damien “HyP” Souville, guérisseur flex pour Paris Eternal, a annoncé sa retraite via Twitter.

Alors que l’Overwatch League passe à un mode entièrement en ligne, ses équipes tentent toutes de trouver leur place dans le chaos. Le premier changement est venu avec Los Angeles Valiant, qui a libéré deux membres de son personnel d’entraîneurs en raison de contraintes économiques. Aujourd’hui, il est temps pour Paris Eternal de perdre un joueur – et pas n’importe quel joueur.

Damien “HyP” Souville est le guérisseur flex de Paris Eternal depuis la création de l’équipe, en 2018. Il a formé un duo de soutien emblématique avec Harrison “Kruise” Pond, soutenu par Luís “Greyy” Perestrelo. Malgré des résultats mitigés et une 14e place en Overwatch League, Paris Eternal a fait bonne impression et Souville n’était pas étranger à cela.

En 2019, Souville a participé à la Coupe du monde d’Overwatch avec l’équipe de France. Le Français s’est retrouvé en 4ème position, perdant la médaille de bronze face aux champions en titre de l’équipe de Corée du Sud.

Pour cette saison Overwatch League 2020, Paris Eternal a recruté un autre joueur de soutien: Brice “FDGod” Monsçavoir. Malgré la présence d’un nouveau concurrent dans l’équipe, Souville a conservé sa place dans l’alignement principal, jouant souvent avec Monsçavoir en tant que guérisseur.

Annonce de retraite

Aujourd’hui, Souville a annoncé sur Twitter sa décision de quitter Paris Eternal et la Ligue Overwatch. “J’ai pris la décision d’arrêter ma carrière d’Overwatch et j’ai donc quitté Paris Eternal et l’Overwatch League”, écrit-il sur Twitter. «C’était un choix très compliqué à faire, sûrement le plus difficile que j’ai dû prendre dans ma vie, mais le plus important est que cette décision soit la meilleure pour moi, pour mon bien-être et ma santé.»

Dans son message, Souville a déclaré qu’il arrêtait sa carrière d’Overwatch – pas toute sa carrière d’esport. Va-t-il rejoindre un autre jeu, comme le Valorant tant attendu? Le battage médiatique autour du nouveau FPS de Riot Games augmente chaque jour. Ce ne serait pas une surprise de voir Souville travailler dans le secteur de l’e-sport, mais nous devrons attendre pour en savoir plus sur ses futurs projets.