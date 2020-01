HYPERCHARGE: développeur non emballé lors d’une descente dans le coffre à jouets pour combler l’écart FPS du commutateur – Fonctionnalité

Le Switch a été doté d’une multitude de grands jeux de toutes tailles et tailles depuis son lancement, bien qu’il existe quelques genres qui faisaient défaut jusqu’à relativement récemment. Les coureurs, par exemple – en particulier les plus réalistes – étaient minces au sol pendant un certain temps, et la console n’était pas dotée d’une abondance de tireurs à la première personne de qualité. Heureusement, cela change progressivement au fil du temps, bien que le développeur indépendant basé au Royaume-Uni, Digital Cybercherries, estime qu’il y a encore beaucoup d’espace pour l’expansion dans l’inventaire des jeux FPS de Switch. Lorsque vous regardez la richesse des options incroyables sur d’autres consoles, il est difficile d’être en désaccord.

Dans HYPERCHARGE: Unboxed vous êtes un jouet d’enfant, mais qui se bat côte à côte avec vos meilleurs amis. C’est un FPS coopératif local (ou en ligne) avec un tir de tower defense et un soupçon d’action rétro à écran partagé de la vieille école qui vous met dans la peau minuscule d’un G.I. personnalisable. Joe-a-likes comme ils se défendent contre des hordes de jouets maléfiques de l’autre côté de la cuisine (ou autre espace domestique).

La bande-annonce de Switch a attiré notre attention juste après la première révélation du jeu dans un montage lors de l’Indie World Showcase en août dernier, et elle est en accès anticipé sur Steam depuis quelques années. Il arrive à Switch le 31 janvier, nous avons donc récemment rencontré l’équipe (responsable des relations publiques et du marketing Joe Henson, programmeur principal et concepteur de jeux Dec Doyle et ingénieur audio principal et concepteur de jeux Ulrich Gollick) pour en savoir plus …

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Cybercherries numériques ou Hypercharge: Unboxed, pouvez-vous nous donner un peu d’histoire sur le studio et nous parler du jeu?

Henson: Hypercharge: Unboxed est un jeu de tir coopératif à la première personne sur les jouets vivants. Vous devez travailler avec vos amis pour protéger l’HYPER-CORE. S’il est détruit, vous pouvez dire adieu à vos amis humains. Ils vous oublieront. Ce sera comme si vous n’aviez jamais existé. Pour l’avenir du genre jouet, ne manquez pas!

Le jeu a maintenant une progression, un équilibre, des déblocages, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes ainsi que des pièces jointes, de nouveaux niveaux et une boucle de jeu beaucoup plus satisfaisante [compared to its Early Access launch]

Nous voulons que le joueur se sente vraiment comme un petit jouet. Les environnements sont très authentiques et détaillés, ils offrent un sentiment d’immersion. Et lorsque vous jouez du point de vue d’une figurine miniature, nous nous sommes assurés qu’elle soit extrêmement précise. Le jeu se concentre sur le réalisme. Je sais que cela peut sembler idiot – “Vous êtes un jouet vivant, comment est-ce réaliste?” – mais écoutez-moi. Nous avons tous eu des batailles imaginaires avec nos jouets quand nous étions enfants. Et qu’est-ce qui était si intéressant chez eux? Ils semblaient tellement réels. C’était comme si vous étiez là, au milieu de tout cela. En alignant vos hommes de l’armée, en tenant votre avion jouet et en le plongeant dans le combat… Vous êtes dans l’esprit de votre jeune cadet qui rejoue vos combats imaginaires. Dans l’ensemble, pouvoir jouer en tant que petit soldat en plastique est fantastique. Il ouvre une boîte de possibilités amusantes et Hypercharge: Unboxed donne au joueur beaucoup de liberté lorsqu’il est en jeu.



Digital Cybercherries a été fondée en 2015. Nous sommes un groupe d’amis très proches qui partagent la même passion; nous pensons que les joueurs font partie intégrante de la création des jeux que nous créons. Nous écoutons toujours les commentaires et apprécions ce que les fans ont à dire. Oh, et nous détestons les Pay-to-Win et les Loot-boxes. Vous ne trouverez jamais ce genre de choses dans aucun de nos jeux.

Comment le projet a-t-il démarré au départ? Quelles inspirations avez-vous recherchées lors du développement de Hypercharge: Unboxed (jeux vidéo ou autre)?

Henson: Le développement de Hypercharge: Unboxed a commencé en 2015. Nous avons finalement publié une version alpha du jeu via Steam Early Access en 2017, et il détient actuellement une note très positive de 90%. La plupart d’entre nous dans l’équipe sont des bébés des années 90, grandissant avec des films épiques tels que Petits soldats et Histoire de jouet. Cela nous a inspiré pour créer quelque chose qui regorge de nostalgie. Nous avons adoré l’idée d’être un petit jouet en plastique, où l’environnement est beaucoup plus grand que vous. Il y a une peur constante du danger. Alors, nous avons pensé, pourquoi ne pas créer un jeu où vous pouvez travailler ensemble, mais aussi vous battre les uns contre les autres.

Le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam depuis environ deux ans et demi. Cela a-t-il beaucoup changé au cours de cette période? Si c’est le cas, comment?

Nous avons toujours évolué avec un état d’esprit axé sur l’optimisation, ce qui a contribué à rendre le processus [of porting to Switch] un défi plus réalisable

Henson: Tout à fait. Hypercharge: Unboxed a été construit avec nos mains, mais d’après la vision de nos joueurs. Depuis sa première version Early Access, nous avons eu une énorme refonte du jeu. Presque toutes les mécaniques de base, y compris; l’IA de gameplay, la physique, le frai des vagues, la disposition des niveaux et l’équilibre ont été repensés ou reconstruits pour être plus robustes et évolutifs, car cela nous a permis de prendre le jeu dans une nouvelle direction. Ou plutôt, la direction de la communauté. Le jeu a maintenant une progression, un équilibre, des déblocages, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes ainsi que des pièces jointes, de nouveaux niveaux et une boucle de jeu beaucoup plus satisfaisante qui permet aux joueurs de revenir sur chaque carte avec de nouvelles tactiques pour essayer de s’attaquer à la nouvelle difficulté dynamique de mise à l’échelle .

Vous avez choisi de faire évoluer le jeu vers Switch avant les autres consoles. Quelle a été votre pensée derrière cette décision?

Doyle: Nous avons choisi d’apporter le jeu d’abord à Switch parce que nous pensions que la plate-forme pourrait faire avec quelques tireurs coopératifs / multijoueurs à la première personne, presque tout le monde dans l’équipe possède déjà un Switch et nous aimons tous les tireurs, et fondamentalement une fois que le jeu était en cours d’exécution sur le Switch, nous savions que nous devions le partager avec d’autres joueurs de Switch qui sont aussi affamés de FPS que nous.

Comment avez-vous trouvé de travailler avec Switch? Quels ont été les domaines de développement les plus difficiles?

Gollick: D’un point de vue technique, nous avons dû faire très attention car tout était à égalité avec la version PC. Ceux qui ont déjà travaillé avec le Switch savent probablement ce que nous voulons dire. Par exemple, nous nous sommes assurés que l’audio était optimisé au maximum, sans qu’il y ait de changements notables. Nous avons toujours évolué avec un état d’esprit axé sur l’optimisation, ce qui a contribué à faire du processus un défi plus réalisable. Dans l’ensemble, nous sommes extrêmement heureux que rien ne manque [and we didn’t have] pour rétrograder l’un des éléments audio. Cela signifie que nous pouvons toujours offrir un environnement sonore et une expérience très propres et cool pour les joueurs.

Y aura-t-il des différences entre le jeu sur PC et la version Switch? La version Switch proposera-t-elle une visée de mouvement?

Doyle: Nous espérons garder les différences entre les plates-formes à un minimum pour le jeu de base principal, mais il peut y avoir du contenu supplémentaire pour le Switch, soit activé, soit près de son lancement. La version Switch permet d’utiliser la visée Motion Controller.

En plus du jeu coopératif en ligne et local, un écran partagé à 4 joueurs est également disponible sur Switch, mais uniquement lorsque la console est ancrée – ce qui signifie qu’il ne fonctionnera pas sur Switch Lite. Est-ce une limitation technique ou en raison de la diminution de l’espace d’écran de quatre joueurs sur le même écran portable?

Doyle: La version portable peut fonctionner jusqu’à 4 joueurs, mais les joueurs peuvent être avertis que l’écran immobilier le rend difficile, et que même s’il fonctionnera, il utilisera beaucoup de puissance de traitement et de batterie pour le faire. Au départ, nous ne l’avons pas autorisé, mais après une optimisation de dernière minute avant la sortie, nous avons réussi à le faire fonctionner dans Handheld.

Charmant. Autre chose sur le jeu que vous aimeriez mentionner?

Henson: Une fois Hypercharge: Unboxed sorti, nous surveillerons les commentaires des joueurs et travaillerons en étroite collaboration avec la communauté pour améliorer le jeu. Si vous rencontrez des bugs, nous ferons de notre mieux pour les éliminer immédiatement. Nous allons également implémenter un didacticiel entièrement fonctionnel peu de temps après le lancement.

Enfin, si vous deviez choisir votre jeu rétro à écran partagé préféré à 4 joueurs – Nintendo ou autre – quel serait-il et pourquoi?



L’équipe: Rétro écran partagé préféré à 4 joueurs? Oeil doré, facile. C’est un classique et nous en avons gardé de très bons souvenirs!

Merci à l’équipe – vous pouvez les voir sur Twitter ou Discord. Hypercharge: Unboxed sort le 31 janvier sur le Switch eShop, avec pré-achat disponible à partir du 13 janvier avec 10% de réduction sur son prix de lancement de 19,99 $. Dites-nous ci-dessous ce que vous pensez et gardez les yeux ouverts pour notre verdict plus tard dans le mois.

