Le jeu de tir à la première personne Hypercharge: Unboxed aura beaucoup plus à venir après son lancement sur Switch à la fin de ce mois. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux modes, de nouvelles cartes, des améliorations et bien plus encore.

Dans un tweet aujourd’hui, le développeur Digital Cybercherries a présenté ses plans concernant les futures mises à jour et le contenu gratuit. Le voici en entier:

Hypercharge: Unboxed sera lancé pour Switch via l’eShop le 31 janvier.

