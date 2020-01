HYPERCHARGE: Unboxed Dev dit que toutes les mises à jour du jeu seront entièrement gratuites

Un genre qui est quelque peu sous-représenté sur le Switch est le FPS. Plus récemment, nous avons des jeux comme Overwatch et Alien: Isolement, mais les sélections sont encore considérablement minces par rapport au nombre de tireurs à la première personne disponibles sur d’autres plateformes. Heureusement, d’ici la fin de ce mois, il y aura au moins un de plus à sélectionner sur la plate-forme hybride de Nintendo et cela s’appelle Hypercharge: Unboxed.

Cette prochaine version est un FPS lumineux et coloré qui se déroule dans votre ménage de banlieue typique et s’inspire de Histoire de jouet, Petits soldats et peut-être même Homme armé séries. Vous prenez le contrôle d’un soldat de 5 pouces de haut en combattant vague après vague d’ennemis dans les chambres, les salles de bain, les jardins et plus encore. Contrairement à divers autres tireurs, cependant, vous n’aurez pas à payer pour déverrouiller tout autre contenu supplémentaire dans le jeu.

Sur le compte Twitter officiel Hypercharge: Unboxed, le développeur indépendant britannique derrière le jeu – Digital Cybercherries – a révélé que toutes les mises à jour du jeu seraient entièrement gratuites et a partagé une feuille de route complète des plans pour les quatre prochains mois après la sortie du jeu. .

Lorsque vous dépensez votre argent durement gagné sur un jeu, vous ne devriez pas avoir à dépenser encore plus sur les mises à jour. Eh bien, devinez quoi, vous ne paierez pas pour nos mises à jour. Voici une ventilation de ce que nous visons à avoir dans le jeu cette année.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ces mises à jour ajouteront de nouveaux personnages, modes, cartes, ennemis et armes. Il y aura également des améliorations de la qualité de vie et en mars une démo sera disponible.

Gardez un œil sur notre revue Nintendo Life de Hypercharge: Unboxed, qui sera disponible plus tard dans la journée.

